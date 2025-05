Najlepsze chińskie auto w Polsce. Czym zdenerwowała mnie Omoda 5?

Omoda 5 kosztuje od 115 500 zł i – moim skromnym zdaniem – to obecnie najlepszy chiński SUV segmentu C oferowany polskim klientom. Auto przekonuje do siebie nie tylko ceną, ale też świetnym wyposażeniem i zaskakująco wysoką jakością montażu. A wady? Na pewno nie spodoba się osobom szukającym dużego bagażnika i aksamitnego "połykania nierówności". Co trzeba o nim wiedzieć? Do kogo należy i skąd w ogóle wzięła się w Polsce marka Omoda?