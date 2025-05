Globalna ekspansja Chery przynosi oczekiwane rezultaty dzięki zastosowaniu strategii wielomarkowej, polegającej na oferowaniu różnych marek pojazdów dostosowanych do potrzeb europejskich kierowców. Do koncernu należą:

Aby uniknąć wysokich ceł na importowane pojazdy oraz kosztów transportu samochodów z Chin do Europy, Chery zdecydowało się na lokalną produkcję na Starym Kontynencie w celu maksymalnego obniżenia kosztów. W 2024 roku chiński producent rozpoczął montaż aut w dawnej fabryce Nissana w Barcelonie we współpracy z hiszpańskim producentem EV Motors. Pierwszym modelem wytwarzanym w tej lokalizacji był elektryczny SUV Ebro S700. Chiński producent nie zamierza na tym poprzestawać i planuje dalszą ekspansję produkcji w Europie, rozważając budowę kolejnej fabryki w Niemczech. Ważnym punktem w planie europejskiej ekspansji Chery jest Polska, gdzie już dziś oferowane są marki Omoda i Jaecoo. W kolejnych tygodniach w kraju pojawi się też oficjalny importer marki Chery. Chińczycy nie kryją, że to właśnie Polska ze stosunkowo bogatą klientelą, brakiem producenta krajowego i stosunkowo dużym rynkiem stanowić ma "trampolinę" do kolejnych krajów UE.