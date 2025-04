Chery startuje w Polsce z całkiem sporymi autami. Mniejszy z nich - Tiggo 7 - ma 4553 mm długości, 1862 mm szerokości i 1696 mm wysokości. Rozstaw osi to 2670 mm, co lokuje go w okolicach takich modeli jak Hyundai Tucson czy MG HS. Wersje benzynowe i PHEV oferowane będą z napędem na przednią oś, natomiast spalinowa odmiana otrzyma również wariant z napędem 4x4. Pod maską: silnik 1.6 turbo w wersji spalinowej i 1.5 w hybrydzie plug-in.

Chery Tiggo 8 to model z segmentu D-SUV - rywal m.in. dla Skody Kodiaq i Hyundaia Santa Fe. Jego wymiary to 4725 mm długości, 1860 mm szerokości i 1705 mm wysokości. Rozstaw osi: 2710 mm, prześwit: 166 mm. Oznacza to dużą przestrzeń w kabinie - choć konfiguracja foteli to raczej układ 5+2 niż pełnoprawny siedmioosobowy samochód. Producent uczciwie to podkreśla i rzeczywiście - tylna kanapa jest obszerna, ale trzeci rząd foteli lepiej sprawdzi się dla dzieci lub na krótszych dystansach.