Omoda 9 to hybrydowy SUV typu plug-in

To dane topowej wersji z najmocniejszymi silnikami. Standardowa konfiguracja będzie się składać z jednostki benzynowej 1,5 oraz dwóch silników elektrycznych (jednego na przedniej osi i jednego na tylnej). Łączna moc układu Super Hybrid System wynosi 449 KM i pozwala na rozpędzenie się do 100 km/h w 4,9 sekundy.

Imponuje nie tylko moc, ale również zasięg. Akumulator o pojemności nieco ponad 34 kWh pozwala na przejechanie ponad 150 km w trybie elektrycznym. To znacznie więcej niż zasięg elektryczny oferowany przez XC60 PHEV (około 80 km) i Range Rovera Sport (ponad 120 km). Dzięki temu Omoda 9 trafia do czołówki samochodów hybrydowych plug-in o najdłuższym zasięgu. W połączeniu z 70-litrowym zbiornikiem paliwa całkowity zasięg może przekroczyć 1100 km. Do dyspozycji kierowcy będzie sześć trybów jazdy: Eco, Normal, Sport, Mud, Snow oraz Off-road.