Po uwzględnieniu stosunku ceny do oferowanego zasięgu wyselekcjonowano 20 modeli oferujących najwięcej w zamian za najmniej. Najlepszym wynikiem w tym zestawieniu może pochwalić się Tesla Model 3. Samochód kosztuje 44 990 euro i jest w stanie pokonać 702 km na jednym ładowaniu. Auto deklasuje w ten sposób konkurencyjne modele, a koszt jednego kilometra zasięgu w przeliczeniu na cenę pojazdu w jego przypadku jest najmniejszy i wynosi zaledwie 64 euro. Na drugim miejscu znajduje się Kia EV3, w której jeden kilometr zasięgu kosztuje 68 euro. Niewiele gorzej wypada Hyundai Inster, w którego przypadku kilometr kosztuje 69 euro.

Następnie mamy Leapmotor T03 (71 eur/km), Citroen ë-C3 (71 eur/km), a także Opel Corsa Electric (54 kWh) (73 eur/km). Spośród 13 modeli wyróżniających się najlepszym stosunkiem ceny do zasięgu, najliczniej powtarzającą się klasą jest niższa klasa średnia - 11 samochodów, następnie są małe samochody (5 aut), klasa średnia (4 auta) i mini samochody - 2.