W teorii sprowadzenie z zagranicy oleju silnikowego, części zamiennych czy płynów eksploatacyjnych nie stanowi problemu - zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. W praktyce jednak przedsiębiorcy muszą spełnić szereg obowiązków, których niedopełnienie może skończyć się poważnymi konsekwencjami. Urzędnicy skarbowi zaczęli masowo kontrolować warsztaty samochodowe, sprawdzając, skąd pochodzą wykorzystywane środki smarne i czy zostały poprawnie zgłoszone do urzędu.

Zagraniczny zakup oleju silnikowego przez warsztat - nawet z kraju należącego do Unii Europejskiej - traktowany jest jako nabycie wewnątrzwspólnotowe i wymaga zgłoszenia do Urzędu Celno-Skarbowego. Właściciel firmy musi zapłacić akcyzę w wysokości 1,18 zł za każdy litr. Brak takiej informacji w systemie może zostać potraktowany jako próba unikania opodatkowania.

Co ważne, wysokość samej stawki nie jest wysoka, dlatego wielu przedsiębiorców nadal decyduje się na import z zagranicy - gdzie ceny bywają niższe. Jednak formalności bywają zawiłe i często wymagają konsultacji z doradcą podatkowym.

Kolejnym wymogiem jest tzw. opłata produktowa. Dotyczy ona wszystkich środków przeznaczonych do dalszego obrotu lub użycia komercyjnego. O ile osoby prywatne, kupujące olej do swojego samochodu, nie muszą się tym przejmować, to właściciele warsztatów już tak. Brak jej uiszczenia może skutkować karą administracyjną.