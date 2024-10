Spis treści: 01 Dlaczego dostałeś mandat z Opola?

02 Jak zapłacić mandat i ile jest na to czasu?

Dlaczego dostałeś mandat z Opola?

Od 2016 roku wszystkimi mandatami wystawionymi na terenie Polski zajmuje się Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Dlatego jego adres znajdziemy zarówno na blankiecie mandatu, jak i na przypomnieniu zapłaty. Jeżeli nie dokonamy płatności w terminie, otrzymamy przypomnienie o przeterminowanej płatności właśnie z Opola — niezależnie od tego, gdzie został nam wystawiony mandat.

W sytuacji, gdy nie opłacimy mandatu po wspomnianym przypomnieniu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu zastosuje wobec nas inne dostępne środki. Mowa tutaj o piśmie do Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla naszego miejsca zamieszkania po to, aby ten wyegzekwował kwotę mandatu przy okazji wyliczania zwrotu z podatku dochodowego.

Co ciekawe, należna kwota nie zawsze jest ściągana ze zwrotu za rok, w którym otrzymaliśmy mandat. Warto aktualizować nasz adres korespondencyjny w US, ponieważ to na niego zostają wysłane wspomniane ponaglenia. Ich ignorowanie skutkuje dodatkowymi kosztami, a wtedy należna kwota może się nawet potroić.

Jak zapłacić mandat i ile jest na to czasu?

Termin płatności otrzymanego mandatu zależy od jego rodzaju. W 2024 roku mamy 14 dni na opłacenie mandatu zaocznego. Ten rodzaj kary otrzymamy, kiedy nie zastano nas na miejscu popełnienia wykroczenia, ale jednocześnie nie ma też wątpliwości co do słuszności wystawienia nam mandatu. Mowa tutaj m.in. o wykonaniu zdjęcia przez fotoradar za przekroczenie dopuszczalnej prędkości.

Natomiast w przypadku mandatu kredytowanego mamy 7 dni na uiszczenie opłaty w 2024 roku. Ten rodzaj kary za wykroczenie otrzymamy jedynie za potwierdzeniem odbioru. Z mandatem kredytowanym mamy do czynienia najczęściej w wyniku przeprowadzonej kontroli drogowej. W chwili podpisania jego przyjęcia staje się on prawomocny.

Niezależnie od rodzaju otrzymanego mandatu możemy go opłacić na dwa sposoby. Najwygodniejszym dostępnym rozwiązaniem jest płatność przez internet za pomocą naszego konta bankowego. Wszystkie niezbędne dane do przelewu powinny znajdować się na wystawionym mandacie. Możemy również zapłacić tradycyjnie gotówką za pośrednictwem przekazu pocztowego.