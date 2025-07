Renault Master czwartej generacji, znane dotąd z zastosowań transportowych, zyskuje nowe oblicze. Dzięki współpracy z niemiecką firmą Ahorn Camp powstała pełna gama kamperów i kampervanów opartych wyłącznie na tej platformie. To pierwszy raz, kiedy Ahorn Camp zdecydował się na seryjną produkcję całej oferty w oparciu o jeden model dostawczy.

Gama obejmuje 9 modeli kamperów i 2 kampervany, dostosowanych do różnych stylów życia - od rodzin po samotnych podróżników. Produkcja ruszy latem 2025 roku i będzie prowadzona przez grupę Erwin Hymer, jednego z liderów rynku pojazdów kempingowych. Pojazdy trafią do sprzedaży w salonach Ahorn Camp oraz w sieci Renault Pro+ w całej Europie.

Nowe pojazdy bazują na platformie Aerovan nowego Mastera, zaprojektowanej z myślą o aerodynamice i efektywności. W ofercie znajdą się silniki wysokoprężne Blue dCi o mocy od 130 do 170 KM oraz nowa 9-biegowa automatyczna skrzynia biegów.

Jak informuje producent, pojazdy mają przemyślane wnętrza, które połączą komfort mieszkalny i mobilność. Oferują miejsca do spania, kuchnię, toaletę i schowki - wszystko w jednym nadwoziu.

Nowa gama Ahorn Camp 2025 ma konkurować nie tylko wyposażeniem, ale też ceną. Kampervany startują od 52,8 tys. euro (ok. 230 tys. zł), a pełnowymiarowe kampery od 58,9 tys. euro (ok. 255 tys. zł). To stawki, które mogą zainteresować zarówno początkujących, jak i doświadczonych użytkowników.