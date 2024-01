Idą zmiany w Apple CarPlay. Kierowcy otrzymają nowe możliwości

Spis treści: 01 Zmiany w Apple CarPlay. Zapowiadano je jeszcze w 2022 roku

02 Apple CarPlay ze zmianami. Pojawią się nowe funkcje

03 Do jakich aut trafi nowy Apple CarPlay?

Zmiany w Apple CarPlay. Zapowiadano je jeszcze w 2022 roku

Apple CarPlay to, zaraz obok Android Auto, jedna z dwóch najpopularniejszych aplikacji do integrowania telefonu z systemem multimediów auta i pozwala na korzystanie z poziomu ekranu samochodu. W 2022 roku. Firma z Cupertino ogłosiła modernizację swojego oprogramowania, ale w ciągu minionego roku sprawa przycichła i Apple nie podawał żadnych informacji na temat aktualizacji.

Najwidoczniej nie oznaczało to, że pomysł został zarzucony. Teraz na stronie internetowej pojawił się odświeżony opis usługi. Apple zapowiedział również, kiedy należy spodziewać się wprowadzenia jej na rynek. Według informacji podanych przez amerykańskiego producenta zmodernizowany system ma pojawić się jeszcze w tym roku. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Apple CarPlay ze zmianami. Pojawią się nowe funkcje

W krótkiej informacji przedstawionej na stronie usługi amerykańska firma informuje, że system pojawić się ma na wszystkich ekranach w aucie, również na tym znajdującym się przed kierowcą. Ma on również pozwolić na kontrolowanie części funkcji samochodu - np. klimatyzacji. Oprócz tego kierowcy mają również liczyć na możliwość personalizacji, jeśli chodzi o wygląd wskaźników. Serwis MacRumors dotarł jednak do szczegółów potencjalnych zmian w aplikacji. Jak wskazuje, w systemie iOS 17.4 beta pojawiły się opisy różnych nowych funkcji w systemie. Nowości, których możemy spodziewać się w zmodernizowanym oprogramowaniu, to:

Auto Settings : umożliwi ona zarządzanie sparowanymi iPhonami i "dostosowywanie ustawień pojazdu"

: umożliwi ona zarządzanie sparowanymi iPhonami i "dostosowywanie ustawień pojazdu" Car Camera : funkcja pozwoli na wyświetlanie obrazu z kamer auta

: funkcja pozwoli na wyświetlanie obrazu z kamer auta Charge : przeznaczona dla samochodów na prąd, informować będzie m.in. o stanie naładowania akumulatora czy czasie pozostałym do naładowania auta

: przeznaczona dla samochodów na prąd, informować będzie m.in. o stanie naładowania akumulatora czy czasie pozostałym do naładowania auta Climate : funkcja sterowania klimatyzacją

: funkcja sterowania klimatyzacją Media : wsparcie dla obsługi radia i innych narzędzi multimedialnych. Póki co nie wiadomo, czy obejmie ona również np. usługi streamingowe

: wsparcie dla obsługi radia i innych narzędzi multimedialnych. Póki co nie wiadomo, czy obejmie ona również np. usługi streamingowe Tire Pressure : informacje o ciśnieniu w oponach, system będzie nas informować np. o przypadkach, kiedy opona zostanie przebita

: informacje o ciśnieniu w oponach, system będzie nas informować np. o przypadkach, kiedy opona zostanie przebita Trips: podsumowanie dotyczące przejechanej trasy, znajdziemy tam m.in. liczbę pokonanych kilometrów, prędkość, z jaką się poruszaliśmy czy zużycie paliwa.

Do jakich aut trafi nowy Apple CarPlay?

Według wcześniejszych doniesień medialnych zaktualizowany system Apple CarPlay ma zadebiutować w samochodach Astona Martina i Porsche. W czasie pierwszej prezentacji zmodernizowanego systemu, w 2022 roku, Apple podał również listę producentów zdecydowanych na współpracę z nim. Znaleźli się na niej Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes, Nissan, Polestar, Porsche, Renault oraz Volvo. Apple poinformował, że system iOS 17.4 ma zadebiutować w marcu tego roku. Być może wtedy pojawią się nowe informacje na temat samego Apple CarPlay.