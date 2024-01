Spis treści: 01 Jakie są opłaty za autostrady we Włoszech i czy są winiety?

02 Jakie autostrady i drogi we Włoszech są płatne?

03 Wyposażenie auta i najważniejsze przepisy na drogach we Włoszech

Jakie są opłaty za autostrady we Włoszech i czy są winiety?

We Włoszech nie ma winiet, jednak nie oznacza to, że przejazd włoskimi autostradami jest bezpłatny. Na większości obowiązują jednorazowe opłaty odcinkowe, które wnosi się na bramkach zjazdowych po okazaniu biletu pobranego przy wjeździe na trasę.

Wyjeżdżając z płatnego odcinka autostrady, ważne jest, aby ustawić się pod właściwą bramką. Nad każdą z nich widnieją oznaczenia:

Reklama

Carte – możliwość płatności kartą;

– możliwość płatności kartą; symbol gotówki z dłonią – płatność gotówką u kontrolera;

– płatność gotówką u kontrolera; symbol gotówki bez dłoni – płatność gotówką w kasie automatycznej;

– płatność gotówką w kasie automatycznej; Telepass – bramki dla klientów korzystających z włoskiego systemu automatycznego naliczania płatności (niezbędne posiadanie dodatkowego urządzenia).

Włoski system w razie problemów z płatnością dopuszcza możliwość wniesienia opłaty do 15 dni po przebyciu danego odcinka. Podobne rozwiązanie obowiązuje na niektórych trasach na północy kraju, gdzie nie ma bramek, jednak opłata jest wymagana. Ci, którzy tego nie zrobią, muszą liczyć się z karą – od 87 do nawet 345 euro.

Wysokość opłat zależy nie tylko od długości trasy, ale też kategorii, do jakiej dany pojazd jest przypisany we włoskim systemie. Wyróżnia się 5 kategorii:



Kategoria A: Motocykle i pojazdy o wysokości przedniej osi mniejszej niż 1,3 m (po autostradzie mogą jeździć tylko skutery powyżej 150 cm3);

Motocykle i pojazdy o wysokości przedniej osi mniejszej niż 1,3 m (po autostradzie mogą jeździć tylko skutery powyżej 150 cm3); Kategoria B: Samochody z 2 osiami i wysokością ponad 1,3 m na przedniej osi;

Samochody z 2 osiami i wysokością ponad 1,3 m na przedniej osi; Kategoria III : Samochody z 3 osiami;

: Samochody z 3 osiami; Kategoria IV : Samochody z 4 osiami;

: Samochody z 4 osiami; Kategoria V: samochody z 5 lub więcej osiami.

Według wyliczeń z portalu trans.info z początkiem 2024 roku opłaty za przejazd włoskimi autostradami wzrosły średnio o 2,3 proc. Poniżej podajemy ceny dla wybranych odcinków na podstawie wyliczeń z kalkulatora dostępnego na oficjalnych stronach włoskiego zarządcy dróg.

Za przejazd samochodem osobowym z Mediolanu do Wenecji trzeba zapłacić 20,70 euro (ok. 90 zł) – cała trasa liczy 261 km. Cena jest więc podobna, a nawet nieco niższa niż na odcinku polskiej A2, Konin-Świecko, gdzie po podwyżce z września 2023 za przejechanie 255 km trzeba zapłacić 108 zł.

Wycieczka z Turynu do Rzymu licząca 666 km to z kolei wydatek 59 euro (ok. 260 zł). Niewiele więcej zapłacimy, wybierając trasę wyznaczoną przez kalkulator z północy na południe kontynentalnej części Włoch – Udine (niedaleko granicy z Austrią) od Catanzaro w pobliżu czubka "włoskiego buta" dzieli 871 km. Łączna kwota konieczna do zapłaty na wszystkich płatnych odcinkach tej trasy wyniesie 69 euro (300 zł).

Ci, którzy planują samochodową wycieczkę na Sycylię, po dotarciu na wyspę nie muszą obawiać się wysokich stawek – na trasie Mesyna-Katania opłata wyniesie niespełna 4 euro, trasę z Katanii do Palermo można pokonać, omijając w całości płatne odcinki.

Jakie autostrady i drogi we Włoszech są płatne?

Poniższa lista zawiera wszystkie płatne odcinki włoskich autostrad. Oficjalną, aktualizowaną na bieżąco bazę wszystkich włoskich tras, na których mogą być pobierane opłaty, znajdziemy pod tym adresem.

A1 Mediolan - Bolonia - Florencja - Rzym - Neapol;

A2 Salermo - Cosenza - Reggio Calabria;

A3 Neapol - Salerno;

A4 Turyn - Mediolan - Wenecja - Triest;

A5 Turyn - Aosta - Mont Blanc;

A6 Turyn - Savona;

A7 AC Mediolan - Genua;

A8 AC Mediolan - Varese;

A9 Lainate - Szwajcaria A2;

A10 Genua - Francja A8;

A11 Florencja - Piza;

A12 Genua - San Pietro in Palazzo, Tarquinia - Rzym;

A13 Bolonia - Padwa;

A14 Bolonia - Ankona - Bari - Tarent;

A15 Parma - Spice;

A16 Neapol - Canoza;

A18 Mesyna - Katania, Syrakuzy - Rosolini;

A19 Palermo - Katania;

A20 Mesyna - Palermo;

A21 Turyn - Brescia;

A22 Modena - Trydent - Austria A13;

A23 Palmanova - Austria A2;

A24 Rzym - Aquila - Teramo;

A25 Torano - Pescara;

A26 Voltri - Gravellona Toce;

A27 Mestre - Pian di Vedoya;

A28 Portogruaro - Conegliano;

A29 Palermo - Mazara del Vallo;

A30 Caserta - Salerno;

A31 Badia Polesine - Piovene Rocchette;

A32 Turyn - Bardonecchia;

A33 Asti - Alba, Cerasco - Cuneo;

A34 Villesse - Słowenia;

A35 Brescia - Liscate;

A36 Cassano Magnago - Lentate sul Seveso.

Oprócz tego dodatkowe opłaty obowiązują też w niektórych włoskich tunelach, m.in. tunel górski La Shera, tunel Grand Saint-Bernard, tunel Frejus czy trasa przebiegająca pod masywem Mont Blanc.

Wyposażenie auta i najważniejsze przepisy na drogach we Włoszech

Jeśli chodzi o wyposażenie, to na włoskich drogach w samochodzie bezwzględnie musi znajdować się tylko kamizelka odblaskowa i trójkąt ostrzegawczy. Choć to nieco osobliwe, to wszystkie źródła wymieniają tylko te dwa elementy – gaśnica i apteczka są zalecane, ale za ich brak nie grozi nam kara. Na niektórych górskich odcinkach w porze zimowej wymagane może być też zimowe ogumienie lub łańcuchy na oponach.

Bezwzględnie trzeba natomiast zabrać ze sobą komplet dokumentów: dowód tożsamości, prawo jazdy, dowód rejestracyjny i potwierdzenie posiadania polisy OC.

Co do przepisów, najważniejsze są tu ograniczenia prędkości – na szczęście w większości pokrywają się one z normami przewidzianymi na polskich drogach. Samochód osobowy w terenie zabudowanym może poruszać się z prędkością maksymalnie 50 km/h, na miejskich obwodnicach do 70 km/h, a poza terenem zabudowanym – 90 km/h. Na drogach ekspresowych i autostradach powinniśmy trzymać się poniżej 130 km/h, chociaż na niektórych fragmentach dozwolona jest też prędkość do 150 km/h.

Zdjęcie We Włoszech płatny jest też przejazd niektórymi tunelami. Na zdjęciu wjazd do tunelu pod Mont Blanc od strony włoskiej. Przejazd w dwie strony to obecnie wydatek w granicach 65 euro (ok. 280 zł). / François Trazzi / Wikimedia

Słono mogą kosztować podróżnych powszechne wykroczenia drogowe – za korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego od zeszłego roku włoska policja nakłada bardzo surowe mandaty, które już wcześniej nie należały do najtańszych. Za pierwsze tego typu wykroczenie trzeba zapłacić aż 1700 euro (ponad 7000 zł), do tego na tydzień lub dwa zostaną zawieszone nasze uprawnienia do jazdy po tym kraju. W przypadku recydywy prawo jazdy może zostać zatrzymane nawet na 3 miesiące, a kara finansowa wzrasta do niemal 2600 euro (ok. 11 200 zł).

Za brak zapiętych pasów w razie kontroli przyjdzie nam zapłacić od 80 do nawet 323 euro (od 350 zł do prawie 1400 zł).

Najwyższe kary grożą tym, którzy za kierownicę wsiądą "na podwójnym gazie". Dopuszczalne stężenie alkoholu u kierowców aut osobowych z przynajmniej 3-letnim stażem to 0,5 promila (dla młodszych kierowców bezwzględne 0,0). Wszyscy, u których kontrola trzeźwości wykaże wyższe stężenie, zostaną ukarani surowym mandatem – od 527 do nawet 6000 euro (od ok. 2300 zł do ponad 26 000 zł)! W tej sytuacji trzeba też liczyć się odebraniem prawa jazdy, a w skrajnych przypadkach karą pozbawienia wolności do jednego roku.

Czytaj także:

Zakazy dla ciężarówek 2024. Kiedy są na polskich drogach?

Jak bezpiecznie przewieźć narty? Nie popełnij podstawowego błędu

Kierowcy znów będą płacić za przejazd. Przykre zmiany od nowego roku

Zobacz też: