Włosi chcą zezłomować 11 mln pojazdów. Wszystko w imię ekologii

Włoski rząd zdecydował zwiększyć roczną krajową produkcję samochodów osobowych i dostawczych do miliona pojazdów. By nowa koncepcja miała szanse zaistnieć, konieczne jest przekonanie obywateli do zakupu nowych samochodów. Jak to zrobić? Najlepiej poprzez usunięcie z dróg wszystkich starych modeli.

Zdjęcie Włosi chcą zezłomować 11 mln pojazdów. Wszystko w imię ekologii / Getty Images