Cłem w wysokości 25 proc. objęto samochody osobowe i lekkie dostawcze, importowane do USA. Z ceł na razie są zwolnione samochody produkowane w Kanadzie i Meksyku, które trafiają do Stanów Zjednoczonych na mocy umowy handlowej USMCA.

Cła stanowią istotny element polityki Donalda Trumpa. Za ich pomocą amerykański prezydent zamierza wzmocnić krajową gospodarkę i zachęcić producentów samochodów do przeniesienia produkcji do Stanów Zjednoczonych. Zdaniem obecnego gospodarza Białego Domu będzie to "stymulować wzrost gospodarczy, do poziomu jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy".