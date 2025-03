Największymi europejskimi eksporterami aut do USA są Niemcy, Słowacja, Włochy i Szwecja. Dla niemieckich gigantów - Volkswagena, BMW i Mercedesa - oznacza to poważne problemy. Słowacja, która produkuje najwięcej samochodów na mieszkańca w Europie, również stoi przed trudnym wyzwaniem. Premier Robert Fico już zapowiedział konieczność działań odwetowych ze strony Unii Europejskiej.

Słowacja w tarapatach - co stanie się z fabrykami?

Słowacja nie jest dużym krajem, ale to jeden z europejskich liderów w produkcji samochodów. W kraju tym działają zakłady Volkswagena, Jaguara, Land Rovera, Peugeota, Citroëna, Kii oraz nowa inwestycja Volvo. Wprowadzenie ceł przez Trumpa oznacza jedno - mniejsze zamówienia na auta trafiające do USA, a to może przełożyć się na ograniczenie produkcji i zwolnienia pracowników.