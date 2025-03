47-letni kierowca Lamborghini Huracan Evo Spyder postanowił sprawdzić, na co stać jego supersamochód, wybierając do tego trasę S7. Efekt zdecydowanie nie był taki, jak myślał. 200 km/h na liczniku, 2500 zł mandatu i 15 punktów karnych.

Huracan Evo Spyder to jedno z najszybszych seryjnych aut na świecie. Jego 5,2-litrowy silnik V10 generuje 640 KM i 600 Nm. Sprint do 100 km/h zajmuje mu 2,9 sekundy, a do 200 km/h jedynie 9 sekund. I właśnie tyle czasu wystarczyło, by kierowca wpadł w ręce policji.