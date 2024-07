Jak poinformował Interię Wojciech Król - rzecznik prasowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - system odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu TS-26 na drodze krajowej S3 zostanie włączony wraz z oddaniem tunelu do ruchu. Nie oznacza to jednak, że od pierwszych minut jego działania kierowcy narażeni są na mandaty.

Urządzenie będzie pracowało na początku w fazie testów. Po ich pomyślnym zakończeniu zostanie włączone w tryb rejestracji naruszeń tłumaczy Wojciech Król z CANARD

Rzecznik nie precyzuje, kiedy dokładnie system przełączony zostanie w tryb rejestracji wykroczeń, ale nie ukrywa, że to kwestia najbliższych dni.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. Uwaga w tunelu na S3

Zainstalowany w tunelu na drodze ekspresowej S3 system odcinkowego pomiaru prędkości system składa się z 6 kamer. Dozwolona prędkość na monitorowanym odcinku wynosi 80 km/h.



Obecnie CANARD prowadzi kontrole przy wykorzystaniu 44 systemów odcinkowego pomiaru prędkości. Uruchomienie kolejnych urządzeń zależne jest od zakończenia prac związanych z zapewnieniem zasilania. Realizuje to podmiot zewnętrzny, dlatego nie możemy wskazać konkretnych terminów tłumaczą przedstawiciele GITD

W tych miejscach lepiej uważać. Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce

Tylko w ostatnich tygodniach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD poinformowało o uruchomieniu rejestracji wykroczeń w czterech nowych lokalizacjach. W sumie, od początku roku, na polskich drogach przybyło już dziewięć takich miejsc:

na odcinku Biała Pierwsza - Biała Rządowa (woj. łódzkie) - DK74: długość odcinka pomiarowego - 3,8 km dozwolona prędkość - 50 km/h,

na odcinku Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka (woj. podkarpackie) - DK835: długość odcinka pomiarowego - 3 km dozwolona prędkość 50 km/h,



w Dukli (woj. podkarpackie) - DK19: długość odcinka pomiarowego - 1,6 km dozwolona prędkość - 50 km/h,



w miejscowości Lutcza (w woj. podkarpackie) - DK19: długość odcinka pomiarowego - 1,7 km, dozwolona prędkość - 50 km/h,

na odcinku Kietlice - Klisino (woj. opolskie) na DW416: długość odcinka pomiarowego - 2,4 km, dopuszczalna prędkość dla samochodów osobowych 90 km/h,

na ul. Gliwickiej w m. Mikołów (woj. śląskie) - DK44: długość odcinka pomiarowego - 1,3 km, dopuszczalna prędkość - 50 km/h,

w miejscowości Białcz w (woj. lubuskie) - DW132: długość odcinka pomiarowego - ponad 3 km, dozwolona prędkość - 50 km/h,

na odcinku Łubianka - Brynka (woj. zachodniopomorskim) - DW151

na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Poznań Komorniki i Poznań Krzesiny: dozwolona prędkość na monitorowanym odcinku - 120 km/h.

To efekt zakończonej już modernizacji systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANARD. Rozbudowa objęła montaż aż 37 nowych systemów OPP w całym kraju, ale tylko część urządzeń przełączona została w tryb rejestracji wykroczeń. W wielu lokalizacjach nie udało się jeszcze przyłączyć ich do sieci energetycznej. To jednak kwestia najbliższych tygodni, bo - z punktu widzenia GITD - urządzenia są gotowe do pracy. W sumie nowymi urządzeniami do odcinkowego pomiaru prędkości objętych zostanie aż 180 km dróg, w tym autostrad i dróg ekspresowych.

Po uruchomieniu wszystkich czekających na przyłącza energetyczne systemów, odcinkowe pomiary prędkości obejmą w Polsce aż 74 lokalizacje, które w sumie odpowiadać mają za monitoring prędkości na odcinkach o długości blisko 400 km.