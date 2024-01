Nowe odcinkowe pomiary prędkości w 2024 roku. Lista lokalizacji

Spis treści: 01 Uwaga na nowe odcinkowe pomiary prędkości. Zmierzą kierowców na A1 i A2

Jak poinformowała Interię Monika Niżniak z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego - zakończono już prace związane z wymianą generacyjną 247 najstarszych fotoradarów. W miejscu dotychczasowych skrzynek, zwanych popularnie "karmnikami", pojawiły się nowe słupy wyposażone w nowe urządzenia Multaradar CD oraz Mesta Fusion RN. W dwóch miejscach sięgnięto po - debiutujące na polskich drogach - urządzenia TraffiStar SR390. Nowe urządzenia są w stanie rejestrować wykroczenia na 6 lub 8 pasach ruchu i kontrolować prędkość nawet do 32 pojazdów jednocześnie. W przypadku TraffiStar SR390 mówić można o prawdziwym "kombajnie" rejestrującym nie tylko przekroczenia prędości, ale też wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Uwaga na nowe odcinkowe pomiary prędkości. Zmierzą kierowców na A1 i A2

W ramach modernizacji systemu CANARD na polskich drogach zamontowano też nowe odcinkowe pomiary prędkości. Plan zakładał montaż urządzeń w 39 nowych lokalizacjach. Do tej pory - jeszcze w ubiegłym roku - uruchomiono dwie:



na autostradzie A4 (między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie)

na drodze ekspresowej S7 w okolicach miejscowości Białobrzegi.



Pierwsza z nich, chociaż włączono ją do systemu CANARD we wrześniu, okazała się być najbardziej zapracowanym systemem OPP w Polsce. Tylko do końca listopada pierwszy w Polsce odcinkowy system kontroli prędkości na autostradzie zanotował ponad 142 tys. wykroczeń. Dla porównania urządzenia we wszystkich pozostałych 36 lokalizacjach, w okresie od 1 stycznia do końca listopada, odnotowały w sumie nieco ponad 154 tys. wykroczeń!



Kluczową zaletą działania odcinkowych pomiarów prędkości, ze względu na ich zasięg oddziaływania, a więc prowadzenie automatycznej kontroli na dłuższych odcinkach dróg, jest możliwość wpływania na zmianę zachowania kierowców, którzy ze względu na charakter prowadzonych kontroli, muszą stosować się do obowiązującego ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanej trasy. I ta zmiana jest widoczna w statystykach. A jeśli następuje uspokojenie ruchu i wyhamowanie prędkości, obserwujemy spadek liczby zdarzeń drogowych oraz ich skutków, przede wszystkich minimalizowane jest ryzyko wystąpienia wypadków ze skutkiem śmiertelnym. tłumaczy w rozmowie z Interią Monika Niżniak z GITD

Odcinkowe pomiary "prędkości" wjeżdżają na autostrady. Noga z gazu na A1, A2 i A4

Aktualnie na mapie Polski znajdziemy 37 aktywnych odcinkowych pomiarów prędkości. W najbliższym czasie ich liczba zwiększy się dwukrotnie - do 74 fragmentów dróg. Aż trzy z nich dotyczą autostrad. Ściślej - chodzi o fragmenty:



A1 - węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek (kujawsko-pomorskie),



A1 Siemionki - MOP Strzelce (kujawsko-pomorskie/łódzkie),



A2 w okolicach Konina, odcinek Leonia/Kuny do PPO Żdżary (wielkopolskie).



Odcinkowe pomiary prędkości zamontowane na autostradach przeszły już proces legalizacji, nastąpiło również tzw. wzorcowanie odcinka drogi, który będzie kontrolowany, sprawdzono też prawidłowość ich działania. Systemy pozytywnie przeszły odbiory i są gotowe do uruchomienia. informuje Monika Niżniak z GITD

Obecnie nie sposób wskazać ostatecznego terminu uruchomienia poszczególnych urządzeń, bo ten uzależniony od doprowadzenia zasilania przez zakłady energetyczne, prowadzą swoje działania niezależnie od Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowcy muszą jednak wiedzieć, że GITD warunkuje uruchomienie nowych lokalizacji wyłącznie doprowadzeniem zasilania.

Mówiąc wprost - we wszystkich 37 nowych lokalizacjach "dopięto" już wszystkie formalności, przeprowadzono odbiory techniczne i zakończono testy. Przełączenie urządzeń w tryb rejestracji nastąpić więc może "w każdej chwili".



Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce - lista lokalizacji

Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce województwo Miejscowość opis lokalizacji kat. drogi nr drogi MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy W 719 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica m. Białobrzegi K S7 MAZOWIECKIE Drwalew - Chynów Obwodnica m. Drwalew i Chynów K 50 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50 MAZOWIECKIE Wyszków Obwodnica Wyszkowa S 8 KUJAWSKO-POMORSKIE/ ŁÓDZKIE Siemionki Siemionki/MOP Strzelce K A1 ŁÓDZKIE Pabianice Dobroń-Pabianice Płn. K S14 ŁÓDZKIE Łódź ul. Chocianowicka - Łaskowice P 1120E ŁÓDZKIE Bychlew Bychlew - Jadwinin W 485 ŁÓDZKIE Biała Pierwsza Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 K 74 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 PODKARPACKIE Rzeszów -Nosówka ul. Dębicka P 1391 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 PODKARPACKIE Lutcza Lutcza 491 - Lutcza 782 K 19 PODKARPACKIE Podgrodzie Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 K 94 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie W 403 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 LUBUSKIE Białcz pikietaż: 21+000 do 24+150 W 132 OPOLSKIE Kietlice - Klisino Kietlice - Klisino W 416 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców W 902 ŚLĄSKIE Suszec/Kobielice Suszec - Kobielice W 935 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Mikołów ul. Gliwicka K 44 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 LUBELSKIE Hrubieszów Hrubieszów W 844 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo od 70 km do 63 km W 251 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 POMORSKIE Borcz-Babi Dół Borcz-Babi Dół K 20 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 PODLASKIE Baciuty - Łupianka Stara Baciuty - Łupianka Stara DW 678