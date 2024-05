Spis treści: 01 Gdzie jest odcinkowy pomiar prędkości na A1?

02 Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

03 Odcinkowy pomiar prędkości na A1: mandaty za szybką jazdę

Gdzie jest odcinkowy pomiar prędkości na A1?

Odcinkowy pomiar prędkości na A1 obowiązywał na budowanym fragmencie autostrady A1 od Piotrkowa Trybunalskiego do Częstochowy. W czasie prac wprowadzono tam ograniczenie prędkości do 70 km/h. Po zakończonej budowie odcinkowy pomiar prędkości zlikwidowano. Obecnie na mapie fotoradarów CANARD nie widnieje żaden pomiar odcinkowy na A1. To jednak wkrótce się zmieni.

Odcinkowy pomiar prędkości na A1 będzie zainstalowany w dwóch miejscach. Pierwszy z nich działać będzie od węzła Nowy Ciechocinek do MOP Kałęczynek w kujawsko-pomorskim. Drugi odcinkowy pomiar prędkości na A1 znajdzie się od węzła Siemionki do MOP Strzelce (kujawsko-pomorskie i łódzkie).



Pierwszy OPP ma mieć długość nieco ponad 13 km. Drugi jest znacznie krótszy - 2,9 km. Kiedy zostaną uruchomione? Fizycznie już się pojawiły, natomiast uruchomienie odcinkowych pomiarów prędkości na A1 jest planowane przed wakacjami w 2024 roku.

Autostrada A1 to nie pierwsza droga do szybkiego ruchu w Polsce, na której zamontowano odcinkowy pomiar prędkości. Takie działają już na A2 (MOP Leonia/Kuny - PPO Żdżary), (Konin i węzeł Poznań Krzesiny - Poznań Komorniki) oraz na A4 (węzeł Kostomłoty - Kąty Wrocławskie). Odcinkowy pomiar prędkości na A1 będzie kontrolował, czy kierowcy nie przekraczają dopuszczalnej prędkości 140 km/h.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości jest skutecznym narzędziem kontroli, bardziej skutecznym niż fotoradary. Wymusza bowiem utrzymanie średniej prędkości przejazdu dłuższego odcinka trasy zgodnie z przepisami, natomiast przed fotoradarami kierowcy zazwyczaj gwałtownie hamują, żeby za nimi ponowie przyspieszyć. Jak działa odcinkowy pomiar prędkości? System wykonuje zdjęcia pojazdów na początku i końcu pomiarowego odcinka, odczytuje tablice rejestracyjne pojazdów, a znając pokonany przez pojazd dystans i czas przejazdu, oblicza średnią prędkość. Odcinkowy pomiar prędkości działa 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

Zdjęcie Jak działa odcinkowy pomiar prędkości? System wykonuje zdjęcia pojazdów na początku i końcu pomiarowego odcinka. / GDDKiA/ GDDKiA / materiały prasowe

Odcinkowy pomiar prędkości oznaczony jest znakiem D-51a. Można go rozpoznać po niebieskim tle, na którym znajdują się dwa oddalone od siebie symbole radarów. Znak D-51a może zostać uzupełniony znakiem T-1a ze wskazaną odległością, na której jest przeprowadzany pomiar. Dane zarejestrowane na odcinkowym pomiarze prędkości trafiają do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Po ustaleniu właściciela pojazdu wysyłane jest najpierw wskazanie kierującego, a później mandat za przekroczenie prędkości. Ten za przekroczenie prędkości na odcinkowym pomiarze prędkości jest wystawiany w czasie 180 dni. Liczy się od momentu ujawnienia wykroczenia, a jeżeli nie zostanie wystawiony w tym czasie, inspektorzy mogą skierować wniosek o ukaranie do sądu, na co mają dwa lata.

Odcinkowy pomiar prędkości na A1: mandaty za szybką jazdę

Przekroczenie prędkości na odcinkowym pomiarze jest surowo karane. W przypadku znaczącego złamania przepisów w warunkach recydywy mandat to nawet 5000 zł. Warto więc jadąc autostradą rozglądać się za kamerami oraz niebieskim znakiem D-51a. W innym przypadku trzeba będzie sięgnąć głęboko do kieszeni. I tak 100 zł zapłacą kierowcy przy przekroczeniu od 11 do 15 km/h. Mandat w wysokości 200 zapłacą ci, którzy jadą zbyt szybko od 16 do 20 km/h. Mandat za prędkość na odcinkowym pomiarze prędkości wynosi 300 zł za przekroczenie od 21 do 25 km/h. Pozostała ich wysokość to:

800 zł (recydywa 1600 zł) ponad 30 km/h;

(recydywa 1600 zł) ponad 30 km/h; 1000 zł (recydywa 2000 zł) ponad 40 km/h;

(recydywa 2000 zł) ponad 40 km/h; 1500 zł (recydywa 3000 zł) ponad 50 km/h;

(recydywa 3000 zł) ponad 50 km/h; 2000 zł (recydywa 4000 zł) ponad 60 km/h;

(recydywa 4000 zł) ponad 60 km/h; 2500 zł (recydywa 5000 zł) ponad 70 km/h.

Odcinkowe pomiary prędkości w Polsce zdają egzamin. Choć z jednej strony przyczyniają się do wystawiania rekordowej liczby mandatów, to jednocześnie poprawiają bezpieczeństwo. Po pierwsze dlatego, że pojawiają się w miejscach, gdzie odcinki dróg nie są w najlepszym stanie lub z uwagi na położenie same z siebie stwarzają zagrożenie. Kierowcy widząc odcinkowe pomiary prędkości automatycznie zwalniają, co potwierdzają statystyki. Na przykład w Warszawie w tunelu trasy S4 na warszawskim Ursynowie między styczniem a grudniem 2022 roku odnotowano spadek wykroczeń o 67% (z 5,9 tys. do 1,9 tys.). Odcinkowy pomiar prędkości na A1 ma identyczne zadanie, czyli zminimalizowanie do minimum liczby kierowców łamiących zasady ruchu drogowego.

