Spis treści: 01 Nowe odcinki dróg ekspresowych jeszcze w tym roku

02 Będą dwa nowe odcinki autostrady A2

03 Odcinek Groszki - Siedlce Zachód miał być gotowy w tym roku

Nowe odcinki dróg ekspresowych jeszcze w tym roku

Obecnie w całym kraju w budowie znajduje się ponad 100 różnych odcinków dróg o łącznej długości przekraczającej 1,3 tys. km. Planuje się, że do końca tego roku do dyspozycji kierowców powinno trafić łącznie 175 km różnych tras, w tym ok. 117 km dróg ekspresowych. Chodzi tutaj o następujące fragmenty:

Reklama

S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza, ok. 7 km

S3 Świnoujście - Dargobądz, ok. 17,1 km

S3 Dargobądz - Troszyn, ok. 15,9 km

S3 Bolków - Kamienna Góra Północ, ok. 16,1 km

S6 obw. Koszalina i Sianowa, ok. 3,9 km

S7 Miechów - Szczepanowice, ok. 5,3 km

S7 Widoma - Mistrzejowice, ok. 13,7 km

S16 Borki Wielkie - Mrągowo, ok. 12,9 km

S52 Północna Obwodnica Krakowa, ok. 12,3 km

S61 Łomża Zachód - Kolno, ok. 12,9 km (ruch jedną nitką mostu na Narwi)

Będą dwa nowe odcinki autostrady A2

Jeśli chodzi o odcinki autostrad, które planowo mają zostać udostępnione w tym roku, lista jest znacznie krótsza. Chodzi o dwa odcinki A2 liczące łącznie blisko 25 km.

Kałuszyn - Groszki, ok. 12,1 km

Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) - Siedlce Południe (dawniej Swoboda), ok. 12,5 km.

Oba fragmenty są częścią większego, liczącego blisko 37,5 km odcinka, który ma połączyć Kałuszyn z Siedlcami. Zarówno w przypadku odcinka Kałuszyn - Groszki, jak i Siedlce Zachód - Siedlce Południe decyzje ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, pozawala na rozpoczęcie robót) zostały wydane w grudniu 2021 roku.

Oba wspomniane fragmenty miały być gotowe w zeszłym roku jednak tych terminów nie udało się zrealizować. Według informacji podanych na stronie GDDKiA zaawansowanie rzeczowe robót na pierwszym z odcinków wynosi nieco ponad 66 proc. W przypadku fragmentu Siedlce Zachód (Gręzów) - Siedlce Południe (Swoboda) poziom zaawansowania jest znacznie wyższy - 89,7 proc. Choć wydaje się, że, szczególnie w przypadku pierwszego odcinka, do zakończenia inwestycji zostało sporo pracy, to plany oddania obu fragmentów w jeszcze w tym roku najwidoczniej nie uległy zmianom.

Plan jest taki, by w tym roku udostępnić kierowcom dwa odcinki, a środkowy odcinek między węzłami Groszki i Siedlce Zachód w 2025 roku. Kontynuacja ruchu w tych węzłach odbywać się będzie po istniejącej drodze krajowej numer 2. powiedziała redakcji Radia Dla Ciebie Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA

Odcinek Groszki - Siedlce Zachód miał być gotowy w tym roku

Warto tutaj zaznaczyć, że wspomniany odcinek Groszki - Siedlce Zachód (Gręzów), liczący blisko 13 km, planowo miał być gotowy w tym roku. Plany GDDKiA oraz deklaracja rzeczniczki oznaczają, że nie ma co liczyć na zrealizowanie tego terminu. Obecny stan zaawansowania rzeczowego robót to niemal 56 proc. Za opóźnienie nie można jednak obwiniać tutaj wykonawcy. Decyzja ZRID została wydana dopiero w grudniu 2022 roku.