O sprawie jako pierwsza napisała "Gazeta Wyborcza". Zgodnie z jej relacją 30 czerwca śledczy z Prokuratury Rejonowej Katowice Północ skierowali do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko Adamowi K. i Patrykowi M.

Do całego zdarzenia miało dojść w październiku ubiegłego roku w Katowicach. Dziennikarze mieli poznać cztery kobiety w restauracji, a następnie z dwiema z nich udać się do mieszkania. Tam miało dojść do scen, które będzie musiał ocenić sąd.