Nowa marka na polskim rynku. Wielki debiut CHERY TIGGO 7 i TIGGO 8

CHERY funkcjonuje od 1997 roku na rynku motoryzacyjnym, a od 22 lat jest największym eksporterem samochodów na świecie. Tylko w ubiegłym roku firma sprzedała 2,6 mln pojazdów. Wybór Polski jako pierwszego rynku w Unii Europejskiej nie jest dziełem przypadku. To dobrze zaplanowana strategia.

Nasz kraj jest traktowany jako jeden z istotniejszych rynków dla dalszej ekspansji koncernu na Starym Kontynencie. Potwierdzeniem tego są słowa, które padły podczas warszawskiej premiery z ust Charlie Zhanga, wiceprezesa CHERY Automobile i wiceprezesa wykonawczego CHERY International. Nowa marka wchodzi na polski rynek z siecią kilkunastu autoryzowanych serwisów i salonów, z planem zwiększenia ich liczby do około 30 do końca roku. Koncern podkreśla, że są znanymi i doświadczonymi graczami na polskim rynku.

Wraz z uruchomieniem działalności polskiego oddziału, nad Wisłą zadebiutowały dwa bestsellery marki - modele TIGGO 7 oraz TIGGO 8. Do tej pory znalazły już ponad milion nabywców na całym świecie. Wszystko wskazuje na to, że również w Europie będą kontynuować tę dobrą passę. Przedstawiciele CHERY podkreślali, że debiutujące auta są skierowane przede wszystkim do rodzin - każdy z modeli odpowiada potrzebom na różnych etapach życia.

Samochody zostały dobrze przygotowane do premiery na tym wymagającym rynku za sprawą europejskiego centrum badawczo-rozwojowego zlokalizowanego pod Frankfurtem. Modele sprzedawane w Europie mają nie tylko bogate wyposażenie, ale również specjalnie dostosowane do oczekiwań klientów w Europie układy np. kierownicze i zawieszenia.

Warto w tym miejscu podkreślić współpracę marki CHERY z renomowanymi firmami z branży motoryzacyjnej. Nie mogło się obyć bez kooperacji z branżą AI.

CHERY TIGGO 7 to światowy hit. W Polsce już od 124 900 zł

CHERY TIGGO 7 to kompaktowy SUV, który jest jednym z hitów eksportowych koncernu. Wygląda bardzo nowocześnie i "europejsko". Charakterystyczny grill nadaje mu oryginalnego wyglądu, a reflektory LED i eleganckie światła przeciwmgielne dopełniają całości. Tylne światła LED, biegnące przez całą szerokość nadwozia, korespondują z najnowszymi trendami w designie motoryzacyjnym. Sylwetkę pojazdu podkreśla dynamiczna linia nadwozia oraz wyraziste przetłoczenia. Całość uzupełniają 18 bądź 19-calowe, błyszczące felgi, które nadają modelowi sportowego charakteru.

TIGGO 7 mierzy 4553 mm długości, 1862 mm szerokości i 1696 mm wysokości, a jego rozstaw osi to 2670 mm. Praktyczność podkreśla pojemny bagażnik, który oferuje od 500 do 1305 litrów przestrzeni, w zależności od konfiguracji siedzeń.

Producent podkreśla, że samochód od początku był projektowany z wyraźnym naciskiem na bezpieczeństwo pasażerów. W konstrukcji zastosowano stal o wysokiej wytrzymałości, a uzupełnieniem są systemy pasywne i aktywne. Na pokładzie zaimplementowano 24 zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS).

Klienci będą mieli do wyboru dwie główne opcje napędowe. Podstawową jednostką będzie klasyczny silnik benzynowy 1.6 TGDI o mocy 147 KM. Standardem dla tej wersji jest automatyczna skrzynia biegów, a kupujący mogą zdecydować się na napęd na przednie lub wszystkie koła.

Drugą propozycją w gamie jest autorski napęd hybrydowy CSH (CHERY Super Hybrid) mający działać na zasadzie hybrydy typu plug-in (PHEV). Ten wariant będzie bazował na jednostce oferującej moc systemową 279 KM. Producent deklaruje, że dzięki akumulatorowi o pojemności 18,3 kWh, TIGGO 7 PHEV będzie w stanie przejechać do 90 km w trybie elektrycznym i zużywać tylko 0,8 l/100 km paliwa - pomiary zgodnie z cyklem WLTP.

CHERY TIGGO 7 debiutuje w Polsce z bardzo konkurencyjnym cennikiem. Najbardziej przystępny cenowo wariant benzynowy kosztuje od 124 900 zł. Z kolei podstawowa wersja z zaawansowanym napędem PHEV to wydatek od 154 900 zł.

CHERY TIGGO 8 idealny SUV dla dużej rodziny. W Polsce od 149 900 zł

CHERY TIGGO 8 to pokaźny SUV z segmentu D, mierzący 4725 mm długości, 1860 mm szerokości i 17057 mm wysokości. Jego rozstaw osi wynosi 2710 mm, co pozwala wyposażyć samochód w trzeci rząd foteli dla pasażerów.

Jednak kluczową cechą TIGGO 8 jest elastyczny układ siedzeń 5+2, który umożliwia aż 12 regulowanych konfiguracji. To daje ogromne możliwości aranżacji wnętrza, a maksymalna pojemność bagażnika sięga aż 1930 litrów - po złożeniu drugiego i trzeciego rzędu siedzeń.

Ciekawostką są elektryczne, ukryte klamki drzwi, którym nie będą straszne polskie zimy. Producent poinformował, że oferują imponującą siłę łamania lodu wynoszącą 120 N. Dzięki temu mają działać niezawodnie w temperaturze nawet do -30 st. Celsjusza.

Producent pochwalił się aż 36 inteligentnymi rozwiązaniami zwiększającymi komfort podróżowania w rodzinnym gronie. Wśród nich znajdziemy m.in. uchwyt do szybkiego ładowania bezprzewodowego o mocy 50 W, ponadwymiarowy schowek na rękawiczki, a także liczne uchwyty na kubki i schowki pod konsolą środkową.

Bezpieczeństwo to priorytet w TIGGO 8. Oprócz standardowych funkcji aktywnych i pasywnych, samochód wyposażono w innowacyjny system CPD (Child Presence Detection), opracowany specjalnie na potrzeby rynku europejskiego. Monitoruje obecność żywych istot, w kabinie, pomagając zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom, np. przegrzaniu wnętrza. Co ciekawe, zauważa on nie tylko dzieci, ale i zwierzęta.

CHERY TIGGO 8 jest dostępne w dwóch wersjach napędowych - analogicznych do mniejszego modelu TIGGO 7. Wersja benzynowa ma pod maską silnik 1.6 TGDI o mocy 147 KM, współpracujący z automatyczną skrzynią biegów DCT. Z kolei wersja PHEV (hybrydowa plug-in) wykorzystuje połączenie silnika 1.5 TGDI z dwoma silnikami elektrycznymi, co daje łączną moc systemową na poziomie 279 KM. Producent deklaruje zasięg do 90 km w trybie wyłącznie elektrycznym.

Polski cennik CHERY TIGGO 8 startuje od kwoty 149 900 zł. Klienci zainteresowani zaawansowanym napędem hybrydowym typu plug-in zapłacą za ten samochód od 169 900 zł.

Gwarancja 7 lat i specjalna oferta ubezpieczeniowa CHERY w Polsce

W ofercie inauguracyjnej CHERY, klienci w Polsce mogą liczyć na pakiet ubezpieczeniowy za symboliczną złotówkę. Wszystkie nowe modele, zarówno te z napędem spalinowym (ICE), jak i hybrydowe plug-in (PHEV), objęte są podstawową gwarancją na okres 7 lat lub 150 000 kilometrów. W przypadku kluczowych komponentów układu elektrycznego w modelach PHEV, takich jak bateria trakcyjna, silnik elektryczny i elektroniczny moduł sterujący, producent zapewnia jeszcze dłuższą ochronę: 8 lat lub 160 000 kilometrów.

Dodatkowo, CHERY zapewnia 3 lata gwarancji na lakier oraz 12 lat na perforację nadwozia. W przypadku części zamiennych, klienci mogą liczyć na 2-letnią gwarancję bez limitu przebiegu. Istotną kwestią jest również zbudowany w Polsce magazyn części zamiennych, który pozwoli uniknąć opóźnień przy serwisowaniu.

Standardem w CHERY jest bezpłatna pomoc drogowa przez pierwsze 3 lata użytkowania pojazdu. Istnieje również możliwość przedłużenia tego programu nawet do 7 lat, pod warunkiem regularnego serwisowania auta w autoryzowanych punktach.

Program działa 24 godziny na dobę i jest bardzo kompleksowy, obejmując nie tylko holowanie, ale także zwrot kosztów transportu (w tym bilety kolejowe i lotnicze), zakwaterowanie na czas naprawy, a nawet odstawienie naprawionego pojazdu do najbliższego serwisu CHERY. W przypadku, gdy diagnoza lub naprawa awarii drogowej potrwa dłużej niż 4 godziny, firma świadcząca pomoc drogową zapewni samochód zastępczy.

Więcej informacji o modelach na stronie internetowej producenta.

Średnie zużycie paliwa dla modelu TIGGO 7 7l/100 km, emisja CO2 159 - 179g/km - zostały określone zgodnie z procedurą WLTP

Średnie zużycie paliwa dla modelu TIGGO 7 PHEV 0,1 - 6l/100 km; średnie zużycie energii elektrycznej 21,6kWh/100km, średnia ważona emisja CO2 19g/km - zostały określone zgodnie z procedurą WLTP

Średnie zużycie paliwa dla modelu TIGGO 8 7,8l/100 km; emisja CO2 177 g/km - zostały określone zgodnie z procedurą WLTP

Średnie zużycie paliwa dla modelu TIGGO 8 PHEV 0,2 - 6l/100 km; średnie zużycie energii elektrycznej 21,2kWh/100km, średnia ważona emisja CO2 16g/km - zostały określone zgodnie z procedurą WLTP

Płatna współpraca