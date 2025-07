Choć może brzmieć to niewiarygodnie, czasami wystarczy jedynie uchylić szybę, by upewnić się, czy ktoś potrzebuje pomocy, można również zadzwonić na nr 112. To prosty gest, a mimo to wielu osobom wciąż sprawia poważną trudność, co zobaczyć można na nagraniu z monitoringu w Piotrowie w gminie Obrzycko.