Przyszli adepci dwóch kółek bardzo często podkreślają, że sama wizja egzaminu państwowego jest sporym stresem nawet wtedy, gdy czują się bardzo dobrze przygotowani. Głównym problemem jest możliwa zmiana modelu motocykla, a wraz z nią zupełnie inna pozycja, zmieniony kształt kierownicy i inna reakcja na ruch manetką gazu. Egzamin praktyczny rozpoczyna się od zadań związanych z obsługą motocykla oraz sprawdzeniem poszczególnych podzespołów, a następnie przepchaniem jednośladu w wyznaczone miejsce. Kursant nie ma zatem okazji przed pierwszym testem, którym jest ruszanie na wzniesieniu, pokonać chociaż kilkudziesięciu metrów w celu wyczucia charakterystyki maszyny.

Jakim motorem zdaje się egzamin na kategorię AM?

O uprawnienia AM może ubiegać się każda osoba, która ukończyła 14. rok życia. Do kursu może przystąpić na trzy miesiące przed urodzinami, posiadając zgodę obu opiekunów, niezbędną do założenia Profilu Kandydata na Kierowcę. Pozwalają one na jazdę motorowerem, czyli dwu- lub trzykołowym pojazdem o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 50 cm3, a w przypadku jednostki elektrycznej mocy 4 kW, z ograniczoną konstrukcyjnie do 45 km/h prędkością maksymalną.

Kursanci najczęściej podczas egzaminu państwowego spotkają się z dwoma motocyklami:

Zipp BT49QT-20 - to popularny skuter wschodniej produkcji, który występuje pod różnymi markami. Napędza go jednocylindrowa jednostka o pojemności 49 cm3, która generuje moc 3,5 KM i - zgodnie z przepisami - rozpędza się do 45 km/h. Motorower waży 101 kg i posiada automatyczną skrzynię biegów.

Junak 902 - to klasyczny i uniwersalny motorower dobrze znanej w Polsce marki, którego produkcja odbywa się w Chinach. Jego prosta budowa, łatwość obsługi i lekkie prowadzenie sprawiły, że nie tylko jest bardzo chętnie kupowany, ale dobrze sprawdza się również jako pojazd egzaminacyjny. Czterosuwowy silnik generuje moc 3,3 KM i współpracuje z manualną skrzynią biegów.

Junak 902 to idealny motorower na weekendową włóczęgę, dojazdy do pracy czy na studia. Junak materiały prasowe

To najczęściej wybierane motocykle na egzamin na kategorię A1

Adepci dwóch kółek, którzy ukończyli 16 lat, mogą przystąpić do egzaminu na kategorię A1 uprawniającą do kierowania motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW oraz jednośladem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej wynoszącym maksymalnie 0,1 kW/kg.

Jeszcze kilkanaście lat temu w państwowych ośrodkach ruchu drogowego dominowały kultowe Suzuki GN 125, który po wielu latach służby został zastąpiony przez:

Yamaha YBR 125 - ten motocykl zna chyba każdy, bo w zastraszającym tempie podbił cały świat. Jest prosty, lekki i wyjątkowo odporny na trudne traktowanie, przez co naturalnie stał się pierwszym wyborem WORD. Model produkowany od 2005 do 2017 r. napędzany jest jednostką o pojemności 124 cm3, która generuje moc 10 KM. YBR 125 waży 125 kg.

Yamaha YBR 125 podbiła świat za sprawą prostej konstrukcji, pancerności i niskiej ceny. Yamaha materiały prasowe

Honda CBF 125 - bardzo często wybierany jest również miejski model japońskiego producenta, który słynie z niezawodności i genialnej kultury pracy silnika o pojemności 124,7 cm3 i mocy 11,3 KM.

Romet ZK 125 - tym modelem zdamy prawo jazdy chociażby w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach. W ramie zamontowana została jednostka o mocy 10 KM. W ramach ciekawostki dodam, że wspomniany wcześniej WORD sprzedaje aktualnie 8 egzemplarzy ZK 125, a cena waha się od 1,7 do 1,8 tys. zł.

Jakim motocyklem zdaje się egzamin państwowy na kategorię A2?

W myśl obowiązujących przepisów kategoria A2 pozwala jej posiadaczowi na kierowanie motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,6 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej 70 kW. Możliwa jest także jazda motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Najczęstszym wyborem Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego jest:

Suzuki GS 500 - to świadomy wybór także całej rzeszy początkujących motocyklistów, którzy doceniają ten model za pancerność, niską masę i dobrą zwrotność. Napędzany jest dwucylindrowym, rzędowym silnikiem o pojemności 487 cm3, który generuje moc 46 KM.

Suzuki Gladius 650 - z racji wieku GS 500 nie jest już częstym widokiem na placach egzaminacyjnych, a w jego miejscu już wiele lat temu pojawił się Suzuki Gladius 650, który zadebiutowało w 2009 r. Jednostka napędowa w układzie V2 ma pojemność 645 cm3 i generuje moc 72 KM, jednakże na potrzeby egzaminów kategorii A2 jest zablokowana i dostosowana do wymogów kategorii A2.

Yamaha MT-07 (często można się spotkać również z mniejszym bratem, czyli MT-03) - najnowszym zakupem WORD-ów są Yamahy MT-07 z genialnym silnikiem CP2, który również wymagał dostosowania do wymogów ustalonych przez ustawodawcę. Lekka i nowoczesna konstrukcja sprawia, że jest to najlepiej oceniany model przez kursantów.

Yamaha MT-07 - podobnie jak cała seria MT - zaskakuje lekkim i precyzyjnym prowadzeniem. Yamaha materiały prasowe

Egzamin państwowy na kategorię A. Jakie modele wybierają Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego?

Królewska kategoria prawa jazdy upoważnia do jazdy każdym jednośladem bez względu na liczbę cylindrów, pojemność, moc i typ silnika. Jeżeli kursant dopiero zaczyna swoją przygodę z jednośladami, może przystąpić do egzaminu po ukończeniu 24. roku życia. Posiadacze kategorii A2 przez co najmniej 2 lata mogą przystąpić do egzaminu na pełną kategorię A. Oznacza to, że posiadając A2 w wieku 18 lat, możemy legalnie podejść do egzaminu już w wieku 20 lat.

Chociaż Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego mogłyby wybrać każdy dostępny model na rynku, nie wybierają ciężkich i masywnych motocykli, a raczej miejskie i zwinne maszyny. Najczęściej używane są odblokowane wersje motocykli, którymi zdaje się egzamin na kategorię A2, czyli Suzuki Gladius 650, Yamaha MT-07 czy Yamaha XJ6N.

Masz egzamin państwowy na motocykl? Koniecznie poproś o jedną rzecz instruktora ze szkoły jazdy

Miałem tę przyjemność, że udało mi się załapać jeszcze na kartę motorowerową, którą zdawało się w gimnazjum. Dzięki temu przygoda z jednośladami zaczęła się znacznie szybciej i taniej, aniżeli po zmianie przepisów w 2014 r. Wszystkie kolejne kategorie motocyklowego prawa jazdy zdobywałem zaraz po tym, jak wkraczałem w odpowiedni wiek, co nauczyło mnie jednej, bardzo ważnej rzeczy.

Wiele szkół nauki jazdy posiada możliwość podstawienia na egzamin państwowy motocykla, na którym jeździliście podczas kursu. To doskonały wybór dla osób, które mają obawy przed wsiadaniem na inny model i chciałyby maksymalnie ograniczyć stres w dniu egzaminu. Warto dopytać o taką możliwość w momencie, gdy ustalimy datę praktycznego testu.

Concept AMG GT XX to zapowiedź nowego modelu. Ma niespotykane silniki i 1360 KM interia INTERIA.PL