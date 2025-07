Madsen rozpoczął karierę w latach 80. XX wieku. Według Internet Movie Database (IMDb) wystąpił w blisko 350 produkcjach filmowych, telewizyjnych i grach komputerowych.

Madsen to kolekcjoner klasycznych samochodów

Poza aktorstwem Michael Madsen był znanym miłośnikiem i kolekcjonerem klasycznych samochodów. Jego pasja do motoryzacji była autentyczna - nie chodziło mu o zwykłe kolekcjonowanie, ale o prawdziwą miłość do amerykańskich muscle carów i klasycznych modeli. Samochody w jego kolekcji nie były tylko ozdobą - były częścią jego życia, z której skwapliwie korzystał na co dzień.

Czym jeździł Michael Madsen?

Jednym z najpiękniejszych samochodów w kolekcji Madsena był Chevrolet Bel Air z 1957 roku. Auto było nieco zmodyfikowane względem oryginału, głównie w kwestii wyglądu. W topowej wersji mogło pochwalić się silnikiem o mocy 283 koni mechanicznych.

Chevrolet Bel Air z 1957 roku Gabe Ginsberg Getty Images

Wśród ulubionych samochodów Madsena znajdował się również Chevrolet Corvette Stingray z 1967 roku. Szczególnie z legendarnym silnikiem V8 rozwijającym moc 435 koni mechanicznych, Stingray '67 z charakterystycznymi bocznymi rurami wydechowymi i muskularną sylwetką należy do tej grupy modeli, które od razu przychodzą do głowy, gdy myślimy o amerykańskiej motoryzacji. Aktor często podkreślał, że do Corvette przyciągały go autentyczność i siła charakteru.

Chevrolet Corvette Stingray z 1967 roku Richard Bord Getty Images

Kolejną dumą kolekcji Madsena był Pontiac GTO z 1967 roku - kultowy muscle car z silnikiem o pojemności 6,6 litra i mocy 365 koni mechanicznych. Madsen często mówił o tym aucie jako o "pięknym, pięknym samochodzie", podkreślając, że chociaż ostatecznie go sprzedał, jego wspomnienie na zawsze pozostało z nim.

Pontiac GTO z 1967 roku Barrett-Jackson Getty Images

Michael Madsen i Cadillac Coupe DeVille z "Pewnego razu w Hollywood"

Najciekawsza motoryzacyjna historia Madsena wiąże się jednak z Cadillakiem, a konkretnie żółtym modelu Coupe DeVille z filmów "Wściekłe Psy" oraz "Pewnego razu w Hollywood" - tych samych, w których widzowie mogli oglądać go na ekranie.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt w żółtym Cadillacu na planie filmu Photo12 via AFP AFP

To był pomysł samego Madsena, aby użyć tego konkretnego samochodu, dodając autentyczny akcent, którego nikt inny nie mógł zapewnić. Cadillac miał swoje problemy - do których należały podobno szczury w bagażniku czy często przebijające się opony - ale Madsen nigdy się go nie pozbył.

Aktor często podkreślał, że prawdziwa motoryzacja to nie tylko parametry techniczne, ale przede wszystkim emocje i połączenie między człowiekiem a maszyną. Jego kolekcja była odbiciem jego osobowości - autentyczna, pełna charakteru i niepowtarzalna.

