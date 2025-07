Koniec dopłat do elektryków. Dilerzy w panice, zalega im 140 tys. aut

Izba Reprezentantów USA przyjęła projekt ustawy budżetowej, zgodnie z którym zakończone zostają programy dopłat do zakupu samochodów elektrycznych. To nagłe odejście od polityki poprzedniej administracji spowodowało duże poruszenie w branży, a szczególnie wśród dilerów, którzy obawiają się o to, że nie znajdą klientów na samochody, które już stoją u nich na placach. Powody do niezadowolenia ma m.in. Elon Musk.