Co to jest czujnik położenia wału korbowego?

Letnie miesiące to szczególnie trudny okres dla czujników położenia wału korbowego. Temperatura pod maską w słoneczny dzień może przekroczyć 100 stopni Celsjusza. W efekcie może to prowadzić do degradacji izolacji przewodów i osłabienia połączeń lutowanych.

System sterowania, nie otrzymując informacji o położeniu wału korbowego, traktuje to jako sygnał poważnej awarii. W odpowiedzi uruchamia procedury ochronne, które mogą prowadzić do odcięcia dopływu paliwa lub znacznego ograniczenia parametrów pracy silnika.

Objawy uszkodzonego czujnika położenia wału korbowego przypominają bowiem awarię pompy paliwa - w obu przypadkach dochodzi do przerwania dostawy paliwa do silnika. Dlatego przed wymianą jakichkolwiek części warto przeprowadzić dokładną diagnostykę komputerową w warsztacie.

Koszt naprawy nie powinien nadmiernie obciążyć domowego budżetu. Nowy czujnik kosztuje zwykle od 20 do 300 złotych, w zależności od marki pojazdu i producenta części. Do tego trzeba doliczyć koszt robocizny, który wynosi zazwyczaj od godziny do kilku godzin pracy mechanika, w zależności od łatwości wymiany czujnika w danym modelu. Mechanicy zalecają równoczesną wymianę uszczelki, co zapobiega przedostawaniu się brudu do silnika i wyciekowi oleju.