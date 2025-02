Pompa wody to element, który gwarantuje utrzymanie obiegu płynu chłodzącego w układzie za sprawą dostarczania odpowiedniego ciśnienia, które pobudza krążenie cieczy. Dzięki temu na samym początku nadmiar temperatury odbierany jest z bloku silnika, a następnie odprowadzany jest poprzez chłodnicę.

Dzięki temu jednostka napędowa bez względu na styl jazdy czy temperaturę jest w stanie utrzymać zadaną temperaturę roboczą nawet w ekstremalnych warunkach, w czym dodatkowo pomaga wentylator chłodnicy. Zbyt wysoka temperatura spowodowana uszkodzeniem jednego z elementów układu chłodzącego może doprowadzić do poważnych awarii, a w tym przegrzania i kompletnego zniszczenia silnika.

Efektem uszkodzenia pompy wody będzie brak możliwości wytworzenia ciśnienia, dzięki któremu płyn krąży pomiędzy silnikiem a chłodnicą, przez co ciepło będzie kumulowane i dojdzie do przegrzania. Jeżeli kierowca nie zareaguje odpowiednio szybko na rosnącą temperaturę płynu chłodzącego może dojść do przerwania uszczelki pod głowicą lub nawet pęknięcia bloku silnika. Konieczny będzie wówczas bardzo kosztowny remont generalny lub wymiana jednostki napędowej.

Jakie są objawy uszkodzonej pompy wody?

Głównym objawem pojawiających się problemów z pompą wody jest przede wszystkim zmiana temperatury silnika w czasie jazdy. Jeżeli układ jest sprawny, wskazówka osiągnie temperaturę roboczą i zatrzyma się na określonym poziomie. W przypadku, gdy w zależności od temperatury wskazówka przekroczy zadany poziom lub nie będzie w stanie jej osiągnąć, należy udać się do mechanika w celu kontroli.

Pompa wody do samochodu 123RF/PICSEL

Początkowo wskazania mogą różnić się nieznacznie, jednakże wraz z postępowaniem awarii będą się pogłębiać. Systematycznie należy również kontrolować samochód pod kątem wycieków zarówno oleju, jak i płynu chłodniczego. Samo zużycie pompy wodnej może wiązać się z uszkodzeniem uszczelek i zapoczątkowaniem wycieku cieczy. Nie należy bagatelizować nawet niewielkich plam, ponieważ w dłuższym okresie doprowadzą do znaczącego ubytku w całym układzie.

Warto zaznaczyć, że sama budowa pompy wody jest bardzo prosta i nieco przypomina turbosprężarkę. Oznacza to, że z jednej strony pobiera napęd z układu rozrządu lub paska zewnętrznego, a następnie za pomocą wału przekazuje go do wirnika. Łopatki pobudzają krążenie płynu chłodzącego, zapewniając odbiór nadmiar ciepła z jednostki napędowej. Objawem uszkodzenia może być również hałas wynikający ze zużycia łożyska, co generuje dodatkowe obciążenie na pasek zewnętrzny lub rozrząd.

Zaniedbania serwisowe mogą doprowadzić do awarii

Wymiana pompy wody uwzględniona jest przez producenta każdego pojazdu i bezwzględnie należy stosować się do interwałów serwisowych. Najczęściej do uszkodzenia dochodzi z dwóch głównych powodów. Zdecydowanie rzadziej można spotkać się z wadami produkcyjnymi i materiałowymi powstałymi jeszcze na etapie produkcji, jednakże w takim przypadku można domagać się wymiany w ramach gwarancji.

Zdecydowanie częściej do usterki dochodzi poprzez zbagatelizowanie interwału wymiany pompy cieczy, która określona została przez producenta. Budowa tego mechanizmu jest prosta, jednakże nie jest pozbawiona wad, przez co systematyczna wymiana jest niezbędna wraz z paskiem lub łańcuchem rozrządu. Sporadycznie dochodzi również do awarii w wyniku braku wymiany cieczy lub zalewania układu płynem niskiej jakości, który doprowadza do wytrącania się chlorków pod wpływem temperatury, przyspieszając pojawienie się ognisk korozji.

Jak często należy wymieniać pompę wody?

Z racji prostej budowy i stosunkowo niskiej awaryjności, pompę wody wymienia się wraz z serwisem układu rozrządu. Najlepszym sposobem na poznanie długości interwału serwisowego będzie zapoznanie się z instrukcją obsługi pojazdu, w której znajduje się przebieg lub wiek, po którym należy wymienić rozrząd wraz z pompą wody. W przypadku starszych pojazdów zaleca się serwis po przejechaniu 80-100 tys. km lub po upływie 5 lat, natomiast w nowszych, nawet po 200 tys. km.

Ile kosztuje wymiana pompy wody w samochodzie?

Cena za wymianę samej pompy wody będzie różnić się w zależności od samego układu. Zdecydowanie najmniej, bo około 100-150 zł zapłacimy w przypadku, gdy pompa napędzana jest paskiem zewnętrznym. Cena znacznie wzrośnie jeśli napędzana jest paskiem lub łańcuchem rozrządu i wyniesie około 400 zł. Oczywiście nie będzie to koniec wydatków, bo do kwoty za samą robociznę mechanika należy doliczyć także zakup nowej części.

Nowa pompa do Volkswagena Golfa 4 czy Audi A4 B6 nie przekroczy 200 zł, jednakże na większy wydatek muszą przygotować się właściciele najnowszych samochodów, gdzie zakupu należy dokonać w ASO. Kwota może sięgnąć nawet 2 tys. zł. Należy również pamiętać, że układ rozrządu współpracuje z pompą wody, więc konieczna będzie wymiana obu układów, aby wykluczyć awarię jednego z podzespołów, która może doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika.

