Odcinkowy pomiar prędkości na A4 to żyła złota. Noga z gazu!

Spis treści: 01 Gdzie jest odcinkowy pomiar prędkości na A4?

02 Dopuszczalna prędkość na autostradzie. Tyle można jechać na monitorowanym odcinku

03 Jak działa odcinkowy pomiar prędkości na A4?

04 Jaki mandat za prędkość na odcinkowym pomiarze?

Gdzie jest odcinkowy pomiar prędkości na A4?

Odcinkowy pomiar prędkości na A4 znajduje się na odcinku pomiędzy Kostomłotami i Kątami Wrocławskim. Liczy sobie 8,1 km długości i, co zrozumiałe, znalazł się tam nieprzypadkowo. Wybór lokalizacja poprzedziła bowiem analiza bezpieczeństwa GDDKiA i GITD. Odcinkowy pomiar prędkości na A4 znalazł się w miejscu, w którym w latach 2018-2022 doszło do niemal trzydziestu wypadków, w których poszkodowanych zostało ok. 50 osób. Dodatkowo systematycznie dochodziło do zdarzeń, w których może nie było rannych, ale niszczone były samochody, a wąska droga bywała całkowicie zablokowana.

Zdjęcie Odcinkowy pomiar prędkości na A4 znajduje się na odcinku pomiędzy Kostomłotami i Kątami Wrocławskim. / gitd.gov.pl / materiał zewnętrzny

Odcinkowy pomiar prędkości na A4 znajduje się w zdradliwym dla kierowców miejscu. Jest to bowiem fragment bez poboczy, w dodatku z dość zniszczoną nawierzchnią. Mimo to kierowcy w tym miejscu często przekraczali dozwolone prędkości. Dlatego też odcinkowy pomiar prędkości na A4 powstał niejako z konieczności. Po kilku miesiącach funkcjonowania okazało się, że była to słuszna decyzja. Odcinkowy pomiar prędkości tylko do listopada 2023 roku zarejestrował aż 135 tys. wykroczeń.

Dopuszczalna prędkość na autostradzie. Tyle można jechać na monitorowanym odcinku

Samochody osobowe mogą poruszać się na autostradzie z maksymalną prędkością 140 km/h. Ograniczenie to dotyczy także motocykli i pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony. Dopuszczalna prędkość na autostradzie dla pozostałych pojazdów powyżej 3,5 tony wynosi 80 km/h. Autobusy spełniające dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia obejmuje ograniczenie prędkości na autostradzie do 100 km/h.

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 ma jeszcze inne ograniczenie. Aby zminimalizować ryzyko groźnych wypadków oraz blokowania tego fragmentu, pomiędzy Kostomłotami a Kątami Wrocławskim dopuszczalna prędkość wynosi 110 km/h. W przypadku samochodów ciężarowych ograniczenie to wynosi 80 km/h. Warto trzymać się tych wartości, ponieważ niezauważony odcinkowy pomiar prędkości na A4 oznacza wysokie mandaty. Przekroczenie prędkości od 26 km/h do 30 km/h to już 400 zł i 7 punktów karnych, a w warunkach recydywy taryfikator mandatów 2024 jest jeszcze bardziej surowy dla łamiących przepisy.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości na A4?

Odcinkowy pomiar prędkości mierzy średnią prędkość przejazdu na kontrolowanym fragmencie. Wjazd oraz wyjazd samochodu jest rejestrowany przez zamontowane kamery, zapisywana jest także dokładna godzina wjazdu. System automatycznie oblicza średnią prędkość, a odcinkowy pomiar prędkości na A4 działa także podczas złych warunków pogodowych, ponieważ kamery rejestrują obraz za pomocą podczerwieni. Przekroczenie maksymalnej prędkości 110 km/h karane jest mandatem, natomiast zapis z kamer prawidłowego przejazdu jest usuwany. Niestety odcinkowy pomiar prędkości na A4 trudno "oszukać" po przekroczeniu prędkości zjeżdżając chwilowo na stację, bo tej nie ma. Jeżeli zorientowaliśmy się, że jedziemy za szybko, można jedynie zwolnić i liczyć na to, że średnia prędkość przejazdu zmieści się w limicie 110 km/h.

Dane zarejestrowane na odcinkowym pomiarze prędkości trafiają do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. W tym znajdują się czas i miejsce popełnienia wykroczenia, zdjęcia z kamer, numer rejestracyjny oraz zarejestrowana średnia prędkość. Następnie ustalany jest właściciel pojazdu. Ten wezwany jest do wskazania kierującego pojazdem. Dopiero wtedy, na podstawie otrzymanego od posiadacza pojazdu, wysyłany jest mandat. Jeżeli kierujący odmówił jego przyjęcia lub minął termin na jego nałożenie, sprawa kierowana jest do sądu. Mandat za przekroczenie prędkości na odcinkowym pomiarze prędkości wystawiany jest w czasie 180 dni. Liczy się od momentu ujawnienia wykroczenia. Jeżenie nie zostanie wystawiony w tym czasie, inspektorzy mogą skierować wniosek o ukaranie do sądu, na co mają dwa lata.

Odcinkowy pomiar prędkości można poznać po niebieskim tle, na którym znajdują się dwa oddalone od siebie symbole radarów. Jest to znak D-51a. Co jeszcze ważne, ten może zostać uzupełniony znakiem T-1a ze wskazaną odległością, na której jest przeprowadzany pomiar.

Jaki mandat za prędkość na odcinkowym pomiarze?

Mandat za prędkość na odcinkowym pomiarze prędkości wynosi od 50 do nawet 5000 zł. Najniższy wymiar kary czeka tych, którzy przekroczą prędkość do 10 km/h, płacąc 50 zł mandatu. Ten będzie dwa razy większy przy przekroczeniu od 11 do 15 km/h. Mandat w wysokości 200 zapłacą ci kierowcy, którzy jadą zbyt szybko od 16 do 20 km/h. Mandat za prędkość na odcinkowym pomiarze prędkości wynosi 300 zł za przekroczenie od 21 do 25 km/h. Sto złotych więcej zapłacą ci, którzy jechali za szybko od 26 do 30 km/h. To niższe stawki kary. Znacznie większy mandat za przekroczenie prędkości na odcinkowym pomiarze zapłacą kierowcy, którzy przekroczyli prędkości:

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł);

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł);

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł);

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł);

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł).

Odcinkowy pomiar prędkości na A4 należy do jednego z najdłuższych tego typu fragmentów w kraju. Nic dziwnego, że mandaty za przekroczenie dozwolonych limitów sypią się niezwykle często. Warto pamiętać, że mandat za prędkość na odcinkowym pomiarze wystawiany jest za średnią. Dlatego nie ma znaczenia, jak szybko przekroczymy jego wjazd. Same kamery nie są fotoradarami i nie mierzą prędkości. Dane z GDDKiA pokazują, że na odcinkowym pomiarze prędkości na A4 najwięcej wykroczeń dotyczy przekroczeń pomiędzy 11 a 30 km/h. Tych można uniknąć, jadąc na dość długim odcinku znacznie wolniej.

