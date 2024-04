Niespodzianki na autostradzie A4 Katowice-Kraków? Jest na to patent

Materiał promocyjny

Autostrady wybieramy przede wszystkim po to, aby skrócić sobie czas podróży. To jedyne drogi w naszym kraju, którymi można w zgodzie z przepisami podróżować z prędkością 140 km/h. W praktyce często bywa z tym różnie: błyskawiczne przemieszczanie się z punktu A do B utrudniają różnego rodzaju remonty i prowadzone prace. W ręce kierowców, decydujących się na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków, trafiło jednak bardzo pomocne narzędzie, pozwalające na zniwelowanie niedogodności do minimum.

Co na A4 piszczy?

Mowa o serwisie a4info.pl, gdzie wszyscy zainteresowani znajdą aktualne informacje o pracach prowadzonych na autostradzie A4 Katowice-Kraków, zmianach w organizacji ruchu i zdarzeniach takich jak wypadki, czy kolizje powodujące zatory drogowe. To szansa na uniknięcie różnego rodzaju niedogodności oraz możliwość wcześniejszego zaplanowania podróży. Na stronie umieszczona została przejrzysta grafika z opcjami kierunków do wyboru. Z boku są wyświetlane filtry; według których można wybrać interesujące nas informacje. A jeśli wiemy dokładnie, w którym miejscu i w jakich godzinach są prowadzone remonty - podróż będzie znacznie mniej stresująca.

- Strona a4info.pl to intuicyjne i wygodne narzędzie, z którym kierowcy będą mogli elastycznie reagować na zmiany, od których zależy czas trwania, komfort i bezpieczeństwo podróży naszym odcinkiem autostrady A4. Od teraz w jednym miejscu dostarczymy kierowcom zilustrowane graficznie, w przystępny sposób, informacje o tym, co aktualnie dzieje się na autostradzie - mówi Andrzej Kaczmarek, Prezes Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Co więcej, po kliknięciu na grafice w interesujący nas fragment autostrady, otrzymamy szereg szczegółowych informacji. Przykład? Planujemy wyjazd na majówkę i wiemy, że 1 maja będziemy się przemieszczać odcinkiem od Katowic do węzła Jeleń (okolice Jaworzna). Po wybraniu ikony prac drogowych (pomarańczowo-biały pachołek drogowy) dowiemy się, iż w dniach od 3 kwietnia do 10 maja na odcinku nieco ponad 8 km (a dokładnie 340.2-348.5 km autostrady) prowadzone będą prace polegające na wymianie nawierzchni i remoncie obiektów mostowych. Kolejne cenne informacje: ograniczenie prędkości do 80 km/h lub 60 km/h. I skoro już wiemy, co na A4 piszczy, możemy lepiej zaplanować naszą podróż - nic nas bowiem nie zaskoczy.

Remonty są niezbędne. Ale nie muszą być uciążliwe

Remonty na autostradach są konieczne. Z wielu powodów (zainteresowani wyczerpujące wyjaśnienie znajdą na stronie a4info.pl w zakładce "Dlaczego remontujemy i jak to robimy?"), ale najważniejszym spośród nich są kwestie bezpieczeństwa. Autostrady narażone są na naturalne zużycie i uszkodzenia spowodowane intensywnym ruchem pojazdów oraz czynnikami atmosferycznymi. Regularne naprawy, polegające m.in. na usuwaniu ubytków w nawierzchni, pomagają zachować infrastrukturę drogową w nienagannym stanie.

Serwis dla kierowców a4Info.pl został uruchomiony przez koncesjonariusza autostrady A4

Nie oznacza to jednak, iż remonty muszą powodować poważne utrudnienia, co widać na przykładzie prac prowadzonych na A4. Dość powiedzieć, iż zdecydowana większość prac realizowana jest z zachowaniem dwóch pasów ruchu w obu kierunkach. Mimo to warto trzymać rękę na pulsie i wcześniej wiedzieć, co będzie nas czekać na drodze.

- Sytuacja na intensywnie obciążonych drogach może się zmieniać bardzo dynamicznie. A4 Katowice-Kraków, z ponad 45. tysiącami pojazdów na dobę i intensywnym programem inwestycyjnym w najbliższych latach, z pewnością należy do takich korytarzy. Zdecydowaliśmy się wzbogacić wiedzę kierowców o sytuacji na drodze względem wskazań tradycyjnych aplikacji z funkcją nawigacji, by podróż A4 Katowice-Kraków można było odbyć w komforcie, planując ją przed wyjazdem. Ma to szczególne znaczenie dla podróżnych korzystających z A4 incydentalnie, jak np. w czasie zbliżających się podróży wakacyjnych - dodaje Andrzej Kaczmarek.

Zdjęcie

Informacje w czasie rzeczywistym i ciekawostki, czyli nie samymi remontami żyją kierowcy

Podróżowanie autostradą z - nomen omen - autostradowymi prędkościami utrudnić mogą nie tylko zaplanowane wcześniej remonty, wyznaczone zwężenia bądź objazdy czy zamknięcia poszczególnych pasów ruchu. Problemem często okazują się także wypadki i kolizje (ich oczywiście nie sposób przewidzieć) bądź... drobnostki, jak koszenie trawy na poboczach i skarpach. Warto więc dodać, iż niezależnie od rodzaju zdarzenia mającego wpływ na sytuację podróżnych, odpowiednią informację w czasie rzeczywistym znajdziemy w serwisie a4info.pl.

Strona a4info.pl to nie tylko praktyczne informacje, ale również szereg interesujących faktów, które z pewnością zainteresują niejednego kierowcę. Po wybraniu zakładki "Ciekawostki" dowiemy się na przykład, ile ton asfaltu potrzeba do wyremontowania 1 km jezdni autostrady i ile warstw ma jezdnia.

Poznamy też odpowiedź na prawdopodobnie najbardziej intrygujące kierowców pytanie: Dlaczego remont nawierzchni autostrady nie może być realizowany w nocy?

