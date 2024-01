Spis treści: 01 Służby odholowały auto, kosztami obciążyły byłego właściciela

02 Odholowanie samochodu. Kiedy można usunąć pojazd?

03 Odholowali mi samochód. Co zrobić w takiej sytuacji?

04 Odholowanie pojazdu. Ile to kosztuje?

Służby odholowały auto, kosztami obciążyły byłego właściciela

Interwencja RPO była konieczna z uwagi na fakt, że ZDM obciążył kosztami odholowania pojazdu oraz wielomiesięcznego przechowywania go na parkingu, osobę która z danym pojazdem nie ma już nic wspólnego. Jak wynika z wyjaśnień poszkodowanego przedstawionych w piśmie i - co ważniejsze - w danych zawartych w bazie CEPiK, wezwany do zapłaty ponad 33 tys. zł mężczyzna nie jest już właścicielem auta oraz nie był nim w momencie wydania dyspozycji o odholowanie auta.

Zdjęcie Rzecznik Praw Obywatelski podważył działanie ZDM i SKO. Decyzja sądu była ważniejsza od informacji w bazie CEPiK?

Jak jednak wynika z ustaleń Rzecznika Praw Obywatelskich, ani Zarząd Dróg Miejskich, ani Samorządowe Kolegium Odwoławcze, nie kierowały się informacjami, które figurowały w bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dla ZDM czy SKO przez cały proces ważniejsze było postanowienie sądu o przepadku pojazdu.

Reklama

Jednakże, jak czytamy w wyjaśnieniu RPO, kwestia, czy orzeczenie sądu o przepadku przesądza, że jego właścicielem jest osoba w nim wskazana, była już wielokrotnie rozważana przez sądy administracyjne. Ich stanowisko jest już utrwalone: postanowienie sądu powszechnego nie ustala w sposób wiążący dla administracji prawa własności pojazdu na potrzeby wydania decyzji z art. 130a ust. 10h prawo o ruchu drogowym. RPO złożył skargę od decyzji SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Odholowanie samochodu. Kiedy można usunąć pojazd?

Odholowanie pojazdu i przetransportowanie go na zamknięty parking - takie konsekwencje czekają każdego, kto zaparkuje samochód w miejscu niedozwolonym. Usunięcie samochodu, zgodnie z art. 130a Kodeksu drogowego, zlecić może policjant lub funkcjonariusz straży miejskiej, w przypadku:

pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu

pozostawienia go bez oznakowania kartą parkingową, uprawniającą do postoju na "niebieskiej kopercie"

pozostawienia go w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Odholowali mi samochód. Co zrobić w takiej sytuacji?

Jeżeli podejrzewamy, że nasz pojazd został odholowany, należy w pierwszej kolejności skontaktować się ze strażą miejską lub gminną. Dyspozytor po otrzymaniu numeru rejestracyjnego powinien stwierdzić, czy nasze auto zostało zgłoszone do usunięcia. Jeśli auto odjechało na zlecenie straży miejskiej, wówczas dowiemy się także, na jaki trafiło parking. Tylko w 2023 roku Straż Miejska m.st. Warszawy usunęła 12 606 aut, a w 4045 przypadkach doszło do odwołania lub odstąpienia do usunięcia.

Odholowanie pojazdu. Ile to kosztuje?

W 2024 roku za odholowanie pojazdu zapłacimy więcej. Usunięcie samochodu osobowego to koszt 697 zł, motocykla 324 zł, a hulajnóg, motorowerów i rowerów od 144 do 166 zł. Za każdą dobę przechowywania właściciel pojazdu zapłaci odpowiednio 60 zł za auto osobowe, 43 zł za motocykl, i 32 zł za motorower, hulajnogę czy rower.