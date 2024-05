Rusza remont na A2. Kierowcy, przyzwyczajcie się do objazdów

Spis treści: 01 Rusza remont na autostradzie A2

02 Remont na A2. Wytyczono objazdy

03 Kiedy skończy się remont na A2?

Rusza remont na autostradzie A2

Spółka Autostrada Wielkopolska II (jedna ze spółek koncesyjnych odpowiedzialnych m.in. za utrzymanie autostrady A2 od Świecka do Konina) poinformowała, że 6 maja rozpoczyna się remont nawierzchni na węźle Trzciel (ok. 91 km autostrady). By kierowcy jak najmniej odczuwali prowadzony remont, prace podzielono na kilka etapów.

Pierwszy rozpocznie się właśnie 6 maja i będzie polegał na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni na drogach zjazdowych z autostrady. Spółka zaznacza, że w związku z tym kierowcy nie będą mogli zjechać z trasy na wspomnianym już węźle. Oznacza to, że będą musieli skorzystać z objazdów.

Reklama

Remont na A2. Wytyczono objazdy

W przypadku kierowców jadących od strony Świecka objazd prowadzi przez węzeł Jordanowo, drogę ekspresową S3 do węzła Świebodzin Północ. Następnie należy kierować się drogą krajową nr 92 do Trzciela.

Z kolei ci kierowcy, którzy jadą od strony Świecka i chcą zjechać w kierunku Zbąszynia, powinni skierować się na objazd prowadzący przez węzeł Jordanowo, drogę ekspresową S3 do węzła Świebodzin Północ, a następnie drogę krajową nr 92 do drogi powiatowej nr 1213F do Zbąszynia.

Kierowcy podróżujący od strony Poznania powinni skorzystać z objazdu prowadzącego przez węzeł Nowy Tomyśl, drogą wojewódzką nr 305 do ronda w Miedzichowie, a następnie drogą DK92 do Trzciela.

Dla kierowców, którzy podróżują od strony Poznania w kierunku Zbąszynia, wyznaczony objazd prowadzi przez węzeł Nowy Tomyśl, drogę wojewódzką nr 305 do ronda w Miedzichowie, a następnie dalej DW305 do drogi 302 prowadzącej w kierunku Zbąszynia. Autostrada Wielkopolska apeluje, by kierowcy stosowali się do zasad bezpieczeństwa oraz do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

Kiedy skończy się remont na A2?

Zarządca odcinka autostrady szacuje, że czas remontu nawierzchni na drogach zjazdowych z A2 (czyli pierwszy etap prac) zajmie ok. dwóch tygodni. Następnie prace przeniosą się na łącznice wjazdowe na autostradę. Jak poinformowała spółka Autostrada Wielkopolska II wykonawca inwestycji został zobowiązany do wykonania prac w terminie. Zaznaczono jednak, że zależy to od sprzyjającej pogody. Jeśli aura nie będzie sprzyjać, czas realizacji może się wydłużyć.