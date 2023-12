Sprzedaż samochodów w listopadzie. O zwycięstwo walczą dwa skrajnie różne auta

Spis treści: 01 Dacia Sandero liderem sprzedaży w listopadzie

02 Podium zdominowała Tesla

03 Tesla Model Y najchętniej kupowanym autem od stycznia

Dacia Sandero liderem sprzedaży w listopadzie

Ze wstępnych danych firmy Dataforce (97 proc. sprzedaży), na które powołuje się Automotive News Europe wynika, że najpopularniejszym autem w listopadzie w Unii Europejskiej, krajach EFTA i Wielkiej Brytanii była Dacia Sandero. W minionym miesiącu samochód ten został sprzedany w liczbie 19 760 egzemplarzy. Jeśli sytuacja nie zmieni się po doliczeniu brakujących danych, Sandero zdobędzie tytuł najlepszego auta miesiąca po raz drugi z rzędu i po raz czwarty od początku roku (oprócz października, wygrał w styczniu i kwietniu). Sytuacja raczej nie ulegnie znaczącej zmianie, ponieważ Dacia ma sporą, wynoszącą ponad 2 tys. egzemplarzy, przewagę nad wiceliderem zestawienia.

Podium zdominowała Tesla

Tym z kolei jest Tesla Model Y. To właśnie ją Dacia Sandero strąciła z tronu w październiku i jak widać nic nie zapowiada, by sytuacja uległa zmianie. W minionym miesiącu auto odnotowało sprzedaż na poziomie 17 464 egzemplarzy, co oznacza ponad 8-procentowy spadek w porównaniu z listopadem 2022 roku. Warto zaznaczyć, że model amerykańskiego producenta w tym roku najczęściej pojawiał się na miejscu lidera miesiąca. Na pierwszym miejscu zakończył luty, marzec, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień. Mimo wszystko wynik Modelu Y i tak powinien być dla Tesli zadowalający. W zeszłym miesiącu auto wypadło z pierwszej dziesiątki.

Amerykański producent może być jednak zadowolony ze swoich wyników w listopadzie i nie chodzi tylko o wspomniane już auto. Trzecie miejsce zajął bowiem Model 3. W minionym miesiącu sprzedano 16 309 egzemplarzy modelu. Na czwartym i piątym miejscu znalazły się kolejno Renault Clio i Volkswagen Golf. Tu jednak sytuacja jeszcze może się zmienić, ponieważ oba auta dzielą zaledwie dwa egzemplarze - francuski hatchback sprzedał się w liczbie 15 760 aut, a niemiecki - 15 758. Cała pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco:

Dacia Sandero: 19 760 sprzedanych egzemplarzy Tesla Model Y: 17 4646 sztuk Tesla Model 3: 16 309 Renault Clio: 15 760 Volkswagen Golf: 15 758 Toyota Yaris Cross: 14 883 Opel Corsa: 14 346 Volkswagen Polo: 14 093 Volkswagen Tiguan: 13 939 Volkswagen T-Roc: 13 901

Tesla Model Y najchętniej kupowanym autem od stycznia

W poprzednim miesiącu Dacia Sandero strąciła Teslę Model Y nie tylko z pierwszego miejsca, jeśli chodzi o sprzedaż w danym miesiącu, ale także w ujęciu od początku roku. W tym drugim przypadku rumuńskiemu modeli nie udało się utrzymać pozycji. Po listopadzie Model Y wraca na pierwsze miejsce najchętniej kupowanych aut od stycznia 2023 roku. W sumie na amerykańskie auto sprzedało się w liczbie 229 980 sztuk. Drugie miejsce należy właśnie do Dacii Sandero. Po 11 miesiącach wynik sprzedaży to 217 244 auta. Podium zamyka Volkswagen T-Roc z liczbą 191 015 sprzedanych egzemplarzy.