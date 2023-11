Do 700 km na jednym ładowaniu, a cena? Wiemy, ile kosztuje nowy Peugeot E-3008

Spis treści: 01 Nowy Peugeot E-3008. Pierwszy model na nowej platformie STLA Medium

02 Nowy Peugeot E-3008. Jest SUV-em, ale dla innego klienta

03 Nowy Peugeot E-3008. Przestronna kabina i lewitujący ekran

04 Nowy Peugeot E-3008. Wersje wyposażenia i osiągi

05 Nowy Peugeot E-3008. Do 700 km na jednym ładowaniu

06 Nowy Peugeot 3008 i E-3008. Ceny w Polsce

07 Nowy Peugeot E-3008. Kiedy auta pojawią się na drogach?

Nowy Peugeot E-3008 debiutuje nad Wisłą. Krótko po zaprezentowaniu trzeciej odsłony we francuskiej fabryce w Sochaux, francuski producent wprowadza kompaktową nowość na polski rynek. Poznaliśmy szczegóły oferty i polskie ceny.

Nowy Peugeot E-3008. Pierwszy model na nowej platformie STLA Medium

Peugeot 3008 to kompaktowy SUV, którego w ciągu ostatnich 7 lat sprzedano w 130 krajach ponad 1 320 000 egzemplarzy. Trzecia generacja rozpoczyna swoją rynkową przygodę od wersji w pełni elektrycznej. Producent pokłada w niej wielkie nadzieje i na ku temu powody, bowiem nowy Peugeot E-3008 to pierwszy model koncernu Stellantis zaprojektowany na zupełnie nowej płycie podłogowej STLA Medium, który oferuje do 700 km na jednym ładowaniu. Francuska nowość musi być więc nie tylko lepszym Peugeotem, ale też lepszym “elektrykiem", bowiem w przyszłości z tych samych rozwiązań będą korzystać samochody innych marek koncernu tj. Citroen, DS, Opel, Jeep, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Maserati czy Lancia.

Zdjęcie Nowy Peugeot E-3008 to pierwsze auto na platformie STLA Medium / Jan Guss-Gasiński

Nowy Peugeot E-3008. Jest SUV-em, ale dla innego klienta

We francuskiej nowości pojawia się nowa technologia, nowe rozwiązania, a także nowa sylwetka. Peugeot E-3008 ciągle jest SUV-em, jednak w trzecim wydaniu to fastback. Ma krótkie zwisy, nisko opadającą linię dachu i ostro zakończony pas tylny. Klientom najwidoczniej spodobał się mniejszy 408, skoro producent znad Sekwany postanowił “nieco" zmienić swoją sprawdzoną koncepcję.

Peugeot E-3008 mierzy 4542 mm długości, 1895 mm szerokości, 1641 mm wysokości, a rozstaw osi ma 2739 mm. Prześwit to z kolei 198 mm, a pojemność bagażnika wynosi 520 litrów (470 litrów dla wersji z napędem na obie osie). Jak z wagą? Ta waha się od 2114 do 2199 kg (zależna od wersji). Inżynierowie chwalą się także niskim współczynnikiem oporu powietrza Cx 0,28.

Nowy Peugeot E-3008 - dane techniczne Wymiary Peugeot E-3008 Długość 4542 mm Szerokość 1895 mm Wysokość 1641 mm Rozstaw osi 2739 mm Przedni/tylny zwis 940 mm / 863 mm Prześwit 198 mm Poj. bagażnika od 470 do 520 l Akumulator (Netto) od 73 do 98 kWh Zasięg (WLTP) od 525 do 700 km Ładowarka pokładowa od 11 do 22 kW Masa własna od 2114 do 2199 kg Masa akumulatora od 520 do 574 kg Maks. masa przyczepy holowanej od 1200 do 1350 kg

Zdjęcie Peugeot E-3008 / Jan Guss-Gasiński

Nowy Peugeot E-3008. Przestronna kabina i lewitujący ekran

We wnętrzu nowego E-3008 miejsca nie brakuje - zarówno na przednich siedzeniach, jak i na tylnej kanapie. Pasażerów przedniego rzędu oddziela wysoki tunel, w który wkomponowano dotykowe przyciski do sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem szyb, selektor trybów jazdy, a także przycisk świateł awaryjnych. Od strony pasażera znalazło się sporo miejsca na drobiazgi czy napoje. Na wyciągnięcie ręki jest także panel i-Toggles, który fani marki poznali już w nowym 308. Widgety na ekranie można konfigurować i ustawiać według własnych preferencji.

Gdzie zatem zmieniamy biegi? Niektórzy producenci przenieśli już przełączniki na deskę rozdzielczą, więc i Peugeot idzie tą samą drogą. Przykład z innych aut wzięto również podczas projektowania nowej kierownicy. Teraz wszystkie przyciski są schowane pod wspólnym panelem. Pierwsze skrzypce w nowej kabinie gra jednak wielki, zakrzywiony i lewitujący wyświetlacz o przekątnej 21-cali.

Nowy Peugeot E-3008 - wersje i osiągi Wersja Electric 210 Electric 230 Long Range Electric 320 Dual Motor AWD Moc 210 KM i 343 Nm 230 KM i 343 Nm 320 KM (210 KM przód, 110 KM tył) i 510 Nm (343 Nm przód, 116 Nm tył. Akumulator 73 kWh 98 kWh 73 kWh Zasięg deklarowany (WLTP) do 525 km do 700 km do 525 km 0-100 km/h 8,7 s 8,9 s 6,4 s Prędkość maks. 160 km/h 160 km/h 180 km/h Masa własna 2114 kg 2199 kg 2174 kg

Zdjęcie Nowy Peugeot E-3008 debiutuje z 21-calowym, panoramicznym ekranem

Nowy Peugeot E-3008. Wersje wyposażenia i osiągi

Zgodnie z zapowiedziami, E-3008 debiutuje w dwóch wersjach wyposażenia - Allure oraz GT. Wybrany wariant będzie można doposażyć w wybrane pakiety, co - zdaniem producenta - jest świetnym rozwiązaniem, bowiem tak skrojona oferta ułatwi klientom podejmowanie decyzji i przyspieszy proces realizowania zamówień.

Do wyboru są także trzy elektryczne wersje - bazowa o mocy 210 KM będzie wyposażona w jeden silnik na przedniej osi. Środkowa o mocy 230 KM będzie oferowała większy zasięg, zaś topowa o mocy 320 KM, z dwoma silnikami (po jednym na oś), będzie oferować lepsze osiągi.

Zdjęcie Peugeot E-3008 będzie początkowo dostępny w trzech wersjach napędowych / Jan Guss-Gasiński

Nowy Peugeot E-3008. Do 700 km na jednym ładowaniu

Z nową platformą STLA Medium nowy Peugeot E-3008 ma oferować do 700 km zasięgu na jednym ładowaniu. Taki dystans powinniśmy móc pokonać z pełnymi akumulatorami za kierownicą wersji “Long Range" wyposażonej w jeden silnik na przedniej osi (230 KM i 343 Nm) i litowo-jonowy akumulator (400V) o pojemności 98 kWh. Bazowa odmiana Peugeota E-3008 (210 KM i 343 Nm), podobnie jak ta topowa z dwoma motorami (320 KM i 343 Nm (przód) oraz 163 Nm (tył), ma przejechać na jednym ładowaniu do 525 km.

Auto będzie wyposażone w pokładową ładowarkę o mocy 11 kW, jednak opcjonalnie dostępna będzie także mocniejsza (22 kW). Maksymalna moc jaką przyjmuje litowo-jonowa bateria (73 kW i 98 kW) to 160 kW. Mniejszy akumulator naładujemy od 20 do 80 proc. w równe 30 minut, zaś ten większy w mniej niż 30 minut. Zgodnie z założeniami producenta, bateria przez pierwsze 8 lat (lub do 160 tys. Km.) utrzyma do 70 proc. żywotności.

Zdjęcie Zasięg wersji Long Range ma sięgać nawet 700 km (wg. WLTP) / Jan Guss-Gasiński

Nowy Peugeot 3008 i E-3008. Ceny w Polsce

Ceny nowego Peugeota 3008 startują w Polsce od 169 900 zł. Tyle zapłacimy za bazową odmianę “Allure" z 3-cylindrowym silnikiem benzynowym o mocy 136 KM i momencie obrotowym 230 Nm. Jednostka o pojemności 1,2-litra z 6-biegową skrzynią automatyczną pozwala przyspieszyć do pierwszej “setki" w 10,4 sekundy oraz osiągnąć prędkość maksymalną 200 km/h. Na liście wyposażenia znalazły się m.in.:

Podgrzewany fotel kierowcy z certyfikatem AGR

Wielofunkcyjna kierownica skórzana

Elektrycznie sterowane szyby z przodu i tyłu

Klimatyzacja elektroniczna dwustrefowa

Czujniki parkowania z tyłu i kamera cofania

Światła LED do jazdy dziennej i reflektory przednie Eco LED

Wyświetlacz panoramiczny o przekątnej 10 cali

Peugeot i-Connect z radio DAB, Bluetooth i bezprzewodową łącznością Apple CarPlay oraz Android Auto

Ładowarka pokładowa o mocy 11 kW

Za bogatszą wersję “GT" w wersji spalinowej zapłacimy 186 250 zł. Wówczas lista standardowego wyposażenia wzbogaca się o takie pozycje jak:

Czujniki parkowania z tyłu i z przodu

Reflektory przednie Matrix LED

Tempomat adaptacyjny

Elektryczne sterowanie drzwi bagażnika

Podgrzewanie kierownicy

Dodatkowy ekran i-Toggles

Panoramiczny ekran o przekątnej 21 cali

Indukcyjna ładowarka telefonu

Dodatki dla wersji “GT"

Peugeot E-3008 w wersji “Allure" to wydatek rzędu 233 600 zł. W tej cenie otrzymujemy SUV-a z jednym silnikiem elektrycznym na przedniej osi, generującym moc 210 KM i momencie obrotowym 343 Nm. Całość zasila litowo-jonowy akumulator o pojemności 74 kWh. Na liście wyposażenia standardowego znajdziemy m.in.:

Podgrzewany fotel kierowcy z certyfikatem AGR

Wielofunkcyjna kierownica skórzana

Pompa ciepła

Elektrycznie sterowane szyby z przodu i tyłu

Klimatyzacja elektroniczna dwustrefowa

Czujniki parkowania z tyłu i kamera cofania

Światła LED do jazdy dziennej i reflektory przednie Eco LED

Wyświetlacz panoramiczny o przekątnej 10 cali

Peugeot i-Connect z radio DAB, Bluetooth i bezprzewodową łącznością Apple CarPlay oraz Android Auto

Ładowarka pokładowa o mocy 11 kW

Peugeot E-3008 w topowej wersji "GT" kosztuje w polskich salonach 251 650 zł. Wówczas lista wyposażenia standardowego wzbogaca się o takie pozycje jak:

Czujniki parkowania z tyłu i z przodu

Reflektory przednie Matrix LED

Tempomat adaptacyjny

Elektryczne sterowanie drzwi bagażnika

Podgrzewanie kierownicy

Dodatkowy ekran i-Toggles

Panoramiczny ekran o przekątnej 21 cali

Indukcyjna ładowarka telefonu

Dodatki dla wersji “GT"

Nowy Peugeot E-3008. Kiedy auta pojawią się na drogach?

Nowy model będzie od początku do końca produkowany we francuskiej fabryce w Sochaux. Producent znad Sekwany zapowiedział, że pierwsze egzemplarze trafią do klientów w pierwszym kwartale 2024 roku.

Zdjęcie Nowy Peugeot E-3008 to SUV typu fastback / Jan Guss-Gasiński