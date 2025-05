W testach porównano osiem popularnych opon all-terrain w rozmiarze 225/65 R17 (pasującym m.in. do Volkswagena Transportera) z referencyjną oponą wielosezonową renomowanego producenta. Wszystkie testowane opony AT posiadają symbol płatka śniegu, co oznacza dopuszczenie do jazdy w warunkach zimowych. Niestety, wyniki nie pozostawiają złudzeń - żadna z testowanych opon nie zasłużyła na miano "dobrej". Przypomnijmy, że w systemie oceniania ADAC stosowanym w testach opon używa się skali od 0,6 do 5,5, gdzie niższe wartości oznaczają lepsze wyniki.

Najlepsze opony all-terrain - wygrywa Yokohama

Najlepszym modelem w teście okazał się Yokohama Geolander A/T G015 z ogólną oceną 2,9. Jednak nawet on wypadł znacznie gorzej od referencyjnej opony wielosezonowej, która uzyskała ocenę 2,1. Różnica niemal całego stopnia w skali ocen to przepaść, która przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo jazdy.

Największe problemy opon all-terrain ujawniły się podczas testów hamowania na mokrej nawierzchni. Najgorszy w tej konkurencji BF Goodrich All Terrain T/A zatrzymał pojazd testowy z prędkości 80 km/h dopiero po 48,8 metrach. Nawet najlepszy w tej kategorii Falken z drogą hamowania wynoszącą około 40 metrów potrzebował o 6 metrów więcej niż opona referencyjna. To różnica odpowiadająca długości kampera, która może decydować o tym, czy zdążymy wyhamować przed przeszkodą.

Opony all-terrain - właściwości jezdne

Także w testach dynamiki jazdy na mokrym torze opony AT wypadły znacznie gorzej. Słabsza przyczepność przekładała się na dłuższe czasy okrążeń i problematyczne zachowanie pojazdu. Przykładowo, Pirelli Scorpion A/T+ wykazywał wyraźną tendencję do nadsterowności, wymagając od kierowcy dużej wprawy, by opanować wpadający w poślizg tył pojazdu.

Przeciętne wyniki opony AT uzyskały również w testach poza asfaltem. Na szutrowym torze najlepiej poradził sobie Matador MP72 Izzarda A/T2, ale tuż za nim uplasowała się... referencyjna opona wielosezonowa. Oznacza to, że nawet na szutrze opony AT nie dają istotnej przewagi.

Na błotnistej, mokrej łące wyniki były jeszcze bardziej zaskakujące. Według testów ADAC, trakcja opon all-terrain nie była zauważalnie lepsza od opony wielosezonowej. O wiele większe znaczenie miał napęd na wszystkie koła lub blokada mechanizmu różnicowego.

W warunkach zimowych różnice między poszczególnymi modelami opon AT były ogromne. Bridgestone Dueler A/T002 uzyskał jedynie ocenę 4,2 za właściwości na śniegu, podczas gdy Yokohama Geolander z oceną 2,4 zbliżył się poziomem do opony wielosezonowej.

Ile kosztują opony all-terrain w Polsce?

Jeśli mimo wszystko zdecydujemy się na zakup opon all-terrain, ile trzeba za nie zapłacić? Ceny w polskich sklepach internetowych prezentują się następująco:

Yokohama Geolander A/T G015 (225/65 R17) - około 450 zł za sztukę (w promocji)

Falken Wildpeak A/T3WA - około 500 zł za sztukę

General Tire Grabber AT3 - około 460 zł za sztukę

Matador MP72 Izzarda A/T2 - około 540 zł za sztukę

Pirelli Scorpion A/T+ - około 620 zł za sztukę

Toyo Open Country A/T III - około 420 zł za sztukę

Bridgestone Dueler A/T002 - około 530 zł za sztukę

BF Goodrich Trail Terrain T/A - około 530 zł za sztu

Czy istnieją sytuacje, w których opony all-terrain mają sens? Z pewnością wykazały się większą wytrzymałością podczas ekstremalnych testów na szutrze - referencyjna opona wielosezonowa straciła fragmenty bieżnika, podczas gdy opony AT przetrwały bez uszkodzeń. Mogą więc sprawdzić się w przypadku częstej jazdy po bardzo wymagających nawierzchniach nieutwardzonych.

Warto też pamiętać, że wszystkie testowane opony AT, podobnie jak opona wielosezonowa, wypadły znacznie lepiej na szutrze i błocie niż standardowa opona letnia.

Podsumowując, jeśli używasz swojego SUV-a, pick-upa czy kampera głównie na drogach asfaltowych (a tak jest w przypadku większości europejskich kierowców), opony all-terrain prawdopodobnie nie są dobrym wyborem. Ich atrakcyjny, terenowy wygląd okupiony jest gorszymi właściwościami jezdnymi, dłuższą drogą hamowania i mniej przewidywalnym zachowaniem na mokrej nawierzchni. W większości przypadków opona wielosezonowa dobrej jakości zapewni lepsze osiągi zarówno na asfalcie, jak i w lekkim terenie, będąc jednocześnie tańszym rozwiązaniem.

