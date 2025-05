Nowe przepisy OC 2025: PESEL klienta do weryfikacji przed zawarciem umowy

Resort finansów chce dać firmom ubezpieczeniowym dostęp do informacji o zastrzeżeniu numeru PESEL przez klienta. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś, kto wcześniej zablokował swój numer PESEL, będzie chciał kupić polisę OC, może spotkać się z odmową. Ubezpieczyciel nie będzie już zobowiązany do zawarcia umowy z osobą, której tożsamość budzi wątpliwości.