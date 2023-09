Tajemnicze skróty 2H, 4H, 4L. Co oznaczają i w jakich autach je znajdziemy?

Spis treści: 01 Co to za symbole 2H, 4H i 4L?

02 Jak przełączać napędy pomiędzy 2H, 4H i 4L?

03 W jakich autach najczęściej stosowane są systemy zmiany napędu?

04 Wybór trybów napędu daje ogromne możliwości

Napęd na cztery koła to wspaniały wynalazek, który od wielu lat jest udoskonalany. W niektórych autach wciąż montowany jest stały napęd na cztery koła (np. Torsen), w którym nie można nic zmienić, ale jego sterownik jest na tyle sprytny, że sam reguluje siłę napędu na dane koła. W innych samochodach możemy spotkać napęd dołączany (np. Haldex), który zwykle pracuje w trybie napędu dwóch kół, ale w zależności od warunków na drodze i informacji płynących z czujników prędkości wykrywa utratę przyczepności i automatycznie dołącza pozostałe dwa koła w celu zapewnienia maksymalnej przyczepności.

Są jeszcze napędy na cztery koła, które możemy dowolnie przełączać, za pomocą specjalnych przycisków, lub pokrętła z symbolami 2H, 4H i 4L.

Co to za symbole 2H, 4H i 4L?

Skróty "2H", "4H" i "4L" odnoszą się do różnych trybów napędu w samochodach z napędem na cztery koła (4x4). Oto ich znaczenie:

2H (Two-Wheel Drive High): To tryb napędu na dwa koła - przednie lub tylne. Jest to tryb używany do codziennej jazdy po suchych i utwardzonych nawierzchniach, gdzie nie ma potrzeby wykorzystywania napędu na cztery koła.

4H (Four-Wheel Drive High): Tryb napędu na cztery koła o zwiększonej trakcji. Ten tryb jest przydatny w trudniejszych warunkach terenowych lub na śliskiej nawierzchni, gdzie napęd na wszystkie cztery koła pomaga zwiększyć przyczepność i stabilność pojazdu.

4L (Four-Wheel Drive Low): To tryb napędu na cztery koła, ale z krótszym przełożeniem. 4L jest używane do bardziej wymagającej jazdy terenowej, na przykład podczas wspinaczki po stromych zboczach lub pokonywania trudnych przeszkód. Niższe przełożenie zapewnia większy moment obrotowy i kontrolę na niskich prędkościach. Tego trybu nie używa się na normalnych drogach - nie nadaje się do prędkości podróżnych, a przydaje się jedynie w trudnym terenie, aby auto mogło pokonywać trudniejsze przeszkody czy lepiej radzić sobie ze wspinaczką pod górę.

Tryby napędu są często stosowane w pojazdach terenowych i SUV-ach, które posiadają napęd na cztery koła. Pozwalają kierowcy dostosować pojazd do różnych warunków terenowych i zapewnić optymalną trakcję oraz kontrolę.

Zdjęcie Nowa Toyota Land Cruiser ma z kolei jeszcze bardziej rozbudowany moduł wyboru trybów napędu. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Jak przełączać napędy pomiędzy 2H, 4H i 4L?

Przełączanie między trybami napędu (2H, 4H, 4L) w samochodach 4x4 może różnić się w zależności od marki i modelu pojazdu. Najlepiej zanim się do tego zabierzemy, zerknąć w instrukcję obsługi i zapoznać się ze sposobem przełączania napędów. Niemniej jednak, istnieje ogólny sposób postępowania, który stosuje się w większości samochodów z tego typu napędem:

Zatrzymaj pojazd: Upewnij się, że pojazd jest w pełni zatrzymany. Nie próbuj przełączać trybów napędu podczas jazdy.

Włącz Neutral: Często konieczne jest włączenie pozycji "N" (neutral) w (automatycznej) skrzyni biegów.

Przełączanie trybów napędu: Za pomocą pokrętła lub zestawu przycisków przełącz na wybrany tryb

2H : To tryb napędu na dwie koła. W większości przypadków jest to tryb domyślny. Nie jest konieczne specjalne przełączanie, gdyż pojazd jest w nim standardowo.

: To tryb napędu na dwie koła. W większości przypadków jest to tryb domyślny. Nie jest konieczne specjalne przełączanie, gdyż pojazd jest w nim standardowo. 4H : To napęd na wszystkie cztery koła na wyższym przełożeniu, który jest przeznaczony do jazdy po utwardzonych i trudniejszych (śliskich, luźnych) nawierzchniach o gorszej przyczepności

: To napęd na wszystkie cztery koła na wyższym przełożeniu, który jest przeznaczony do jazdy po utwardzonych i trudniejszych (śliskich, luźnych) nawierzchniach o gorszej przyczepności 4L: Przełączenie w tryb 4L o niskim przełożeniu, często wymaga odczekania krótkiej chwili zanim samochód ustawi ten tryb napędu. Zwykle na desce rozdzielczej pojawi się stosowna informacja o załączeniu trybu 4L.

W większości współczesnych samochodów tryb 4L przełączy się automatycznie na 4H w momencie gdy przekroczymy pewną granicę prędkości - w niektórych autach może być to 30 km/h, w innych 40 km/h.

Procedury te mogą się różnić w zależności od pojazdu, dlatego zawsze warto zajrzeć do instrukcji obsługi samochodu i upewnić się że postępujemy właściwie. Jeśli auto nie przełącza się automatycznie z trybu 4L po przekroczeniu pewnej prędkości, należy pamiętać aby zmienić tryb napędu - jeśli pozostaniemy w trybie 4L jadąc z wyższymi prędkościami może dojść do uszkodzenia napędu.

W jakich autach najczęściej stosowane są systemy zmiany napędu?

Tryby napędów 2H, 4H i 4L są najczęściej spotykane w pojazdach terenowych, SUV-ach oraz w niektórych pickupach. Są one projektowane przede wszystkim do użytku w trudniejszych warunkach terenowych i zapewniają większą elastyczność w zakresie przyczepności i kontroli w różnych warunkach jazdy. Oto przykłady marek i modeli samochodów, w których można często spotkać te tryby napędu:

Jeep: słynący z terenowych samochodów i SUV-ów amerykański Jeep od lat montuje taki rodzaj napędu w modelach Wrangler, Rubicon, Grand Cherokee czy Cherokee.

Toyota: SUV-y i auta terenowe Toyoty z napędem na 4 koła również korzystają z trybów npędu w modelach Land Cruiser, Rav4, i mniej popularnych w Polsce modeli 4Runner, Tacoma, czy Tundra.

Land Rover: Brytyjczycy z Land Rovera stosują możliwość wyboru trybu napędu we wszystkich swoich modelach z linii Range Rover i Land Rover (Discovery, Defender, Freelander).

Ford: Niektóre modele pickupów marki Ford, takie jak Ford Ranger, czy F-150 Raptor, mogą być wyposażone w tryby napędu 2H, 4H i 4L, aby sprostać różnym potrzebom jazdy.

Nissan: W niektórych modelach SUV-ów marki Nissan, takich jak Nissan X-Trail czy Nissan Pathfinder, można znaleźć systemy napędu na cztery koła z różnymi trybami napędu.

Mitsubishi: Mitsubishi Pajero (znany również jako Mitsubishi Montero w niektórych regionach) to przykład terenowego auta z różnymi trybami napędu.

Wybór trybów napędu daje ogromne możliwości

Możliwość przełączania trybów napędu w samochodach 4x4 znacząco zwiększa przydatność i "dzielność" samochodu w trudnych warunkach drogowych. Korzystanie z trybu 4H, a nawet 4L przydaje się nawet na co dzień podczas jazdy zimą, czy gdy zakopiemy się w śnieżnej zaspie lub błocie. Napęd na cztery koła pomoże wyciągnąć nam samochód, a po wyjechaniu możemy znów przełączyć auto na napęd na dwa koła.

Świadome korzystanie z tych systemów jest ważne nie tylko dla trwałości tego układu, ale też ma wpływ na nasz portfel. Ciągła jazda z napędem na cztery koła odbije się znacząco na wynikach średniego spalania - auto będzie zużywać więcej paliwa, dlatego podczas codziennej jazdy w dobrych warunkach najlepiej korzystać z napędu na dwa koła, a trybami napędu na cztery koła wspierać się tylko w sytuacjach trudnych (4H) lub beznadziejnych (4L).