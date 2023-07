Jedziesz na wakacje? Sprawdź samochód, by urlop nie zamienił się w koszmar

Spis treści: 01 Wymiana olejów i filtrów

02 Przed wakacjami sprawdź jakość klimatyzacji

03 Stan i ciśnienie opon

04 Jak przygotować auto na wakacyjny wyjazd? Płyn chłodniczy

05 Te rzeczy muszą znaleźć się w aucie

06 Sprawdź stan swojej baterii

Codzienna jazda po mieście różni się do wyjazdu na urlop. Wakacyjna podróż często wiąże się z długotrwałą, autostradową jazdą na wysokich obrotach silnika. Jeśli do tego dodamy wysoką temperaturę powietrza, to zrozumiemy, że o usterkę, która może zniweczyć wakacyjne plany, naprawdę nie jest trudno. Jak jej uniknąć?

Wymiana olejów i filtrów

Rzecz podstawowa, dlatego łatwo z przyzwyczajenia o tym zapomnieć. Jak wiadomo, wymiana oleju i filtrów jest kluczowa dla utrzymania prawidłowego działania silnika. Powinna odbywać się regularnie. Zwykle częstotliwość wymiany na przykład oleju ustala producent samochodów. Przeważnie powinniśmy robić to co 10 tys. km. Na rynku istnieją również oleje typu "long life", jednak mechanicy są zgodni - nie ma sensu nadmiernie przeciągać wymiany oleju.

Reklama

Wymiana filtrów oleju lub powietrza powinna także towarzyszyć kontroli auta przed wakacyjnym wypadem. Wymiana filtru powietrza powinna mieć miejsce minimum raz w roku, z kolei w praktyce wymiana filtra oleju odbywa się razem z wymianą samego oleju.

Przed wakacjami sprawdź jakość klimatyzacji

Kontrola klimatyzacji przed letnim urlopem to obowiązek. Wysokie temperatury zmuszą do jej uruchomienia, dlatego koniecznie trzeba sprawdzić prawidłowe całego mechanizmu. Upewnijmy się, że chłodne powietrze jest rozprowadzane w samochodzie równomiernie, a także czy wentylator działa na wszystkich możliwych prędkościach. Regulacja temperatury powinna działać bez zarzutu.

Podstawowy serwis klimatyzacji powinien odbywać się co roku. Klimatyzacja samochodowa to wrażliwy układ, w którego wnętrzu krąży czynnik klimatyzacji. Ten odpowiada za chłodzenie powietrza dostającego się przez układ wentylacji do kabiny samochodu. Jednak układ nigdy nie jest w 100 proc. szczelny i czynnik ulatnia się do atmosfery. Podczas serwisu zostanie on uzupełniony.

Jeżeli przed wyjazdem na wakacje nasza klimatyzacja nie jest wydajna, szyby parują i z wentylacji wydobywa się nieprzyjemny zapach, pora skorzystać z fachowej pomocy.

Przy okazji należy sprawdzić jakość i czystość filtra kabinowego, który może powodować parowanie szyb.

Stan i ciśnienie opon

Jak przygotować opony na wakacyjny wyjazd? Na początek warto wizualnie sprawdzić jakość ogumienia. Szukajmy uszkodzeń, nacięć, pęknięć, guzków oraz wbitych metalowych lub szklanych elementów. Ewentualne wady oznaczają konieczność wymiany opon. Przyda się także linijka. Sprawdzimy nią wysokość bieżnika. Jego minimalna głębokość wynosi 1,6 mm zarówno dla opony letniej, jak i zimowej. Pamiętajmy jednak, że minimalna wartość nie jest gwarantem odpowiedniej przyczepności podczas jazdy w deszczu.

Prawidłowe ciśnienie w oponach możemy sprawdzić przy pomocy manometru. To zadanie wykonujemy na zimnych oponach tuż przed rozpoczęciem podróży. Dedykowane ciśnienie w oponach znajdziemy u producenta samochodu, często na klapce wlewu paliwa lub wewnętrznej części słupka od strony kierowcy.

Warto również sprawdzić, czy zużycie bieżnika jest równomierne. Jeśli nie, może to oznaczać kłopoty z geometrią układu kierowniczego lub zawieszenia.

Jak przygotować auto na wakacyjny wyjazd? Płyn chłodniczy

Przed wyjazdem na wakacje sprawdzamy także stan płynu chłodniczego oraz układu chłodzenia. Inaczej możemy mieć problemy z przegrzanym silnikiem. Na początek należy więc sprawdzić, czy płyn chłodniczy mieści się na poziomie, odpowiednim do oznaczeń na zbiorniczku ekspansyjnym.

Sprawdzamy także szczelność układu chłodzenia. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nie ma oznak wycieku płynu. Ustalamy również, czy węże i przewody są dobrze połączone i nie wykazują uszkodzeń lub pęknięć. W przypadku wątpliwości przed wakacjami trzeba udać się do mechanika.

Płyn chłodniczy również powinno się systematycznie wymieniać. Nie ma tu sztywnych wytycznych, ale przyjmuje się, że co dwa lata.

Te rzeczy muszą znaleźć się w aucie

Co warto zabrać do samochodu jadąc na urlop? Przydać się może apteczka pierwszej pomocy. Jej obowiązkowa zawartość to bandaże, opatrunki, środki dezynfekcji i nożyczki. Warto również zainwestować kilka złotych w folię termiczną. Przed wyjazdem na wakacje autem upewnijmy się co do dat ważności zawartości apteczki. Co jeszcze musi znaleźć się w aucie? Konieczne są:



gaśnica : zaleca się co najmniej typu BC (gaszenie płynów i gazów) lub ABC (dodatkowo ciał stałych) o pojemności przynajmniej 1 kg, która posiada ważną homologację;

: zaleca się co najmniej typu BC (gaszenie płynów i gazów) lub ABC (dodatkowo ciał stałych) o pojemności przynajmniej 1 kg, która posiada ważną homologację; trójkąt ostrzegawczy : warto przed wyjazdem upewnić się, w którym dokładnie miejscu się znajduje;

: warto przed wyjazdem upewnić się, w którym dokładnie miejscu się znajduje; kamizelka odblaskowa : w samochodzie minimum jedna sztuka;

: w samochodzie minimum jedna sztuka; narzędzia do zmiany opon: klucz do kół, lewarek oraz .

Sprawdź stan swojej baterii

Kontrola akumulatora w samochodzie również powinna znaleźć się na naszej liście obowiązków przed podróżą. Warto poświęcić chwilę, aby oczyścić zaciski i terminale z korozji i osadu przy pomocy drucianej szczotki. Dodatkowo należy upewnić się, że zaciski są dobrze dokręcone. W przypadku jakiegokolwiek luzu warto użyć śrubokręta.

Jak sprawdzić napięcie baterii? Przyda się miernik napięcia, który kosztuje zaledwie kilkanaście złotych. W zależności od modelu samochodu optymalne napięcie waha się w przedziale od 12,6 do 12,8 woltów w spoczynku. Im niższe napięcie, tym gorzej. Przed wyjazdem na wakacje warto zwrócić uwagę na pracę rozrusznika podczas uruchamiania silnika. Jeśli obroty są wolniejsze niż zwykle, być może akumulator dostarcza mu za mało prądu.

Wbrew pozorom akumulatorowi szkodzi nie tylko zbyt niska, ale również zbyt wysoka temperatura.

CZYTAJ TAKŻE:

Samochodem do Chorwacji. Ile zapłacę za winiety?

Przetwornica samochodowa i 230V w aucie. Co można podłączyć?

Czy mata na szybę coś daje, gdy za oknem 30 stopni?