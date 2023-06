Czy mata na szybę coś daje, gdy za oknem 30 stopni?

Mata na szybę to rodzaj osłony, która najczęściej jest stosowana po to, by chronić szybę przednią — istnieją jednak maty przeznaczone również na szybę tylną, szyby boczne, a nawet na lusterka. Podobna osłona jest wygodna w montażu i łatwo dostępna. W dodatku może być stosowana zarówno zimą, jak i latem — trzeba tylko nabyć odpowiedni produkt i właściwie go używać.

Mata na szybę przeciw zamarzaniu — kiedy się sprawdza?

Mata antyszronowa jest bardzo popularna i chętnie stosowana przez kierowców, którzy dzięki niej nie muszą co rano intensywnie skrobać szyb, by usunąć z nich warstwę śniegu i lodu. Podobna osłona antyszronowa na szybę przeciwdziała też przymarzaniu wycieraczek . Jej stosowanie ma więc wiele plusów — nie tylko pozwala oszczędzić czas, ale też chroni przed przypadkowym zarysowaniem szyby skrobaczką i uszkodzeniem elementów gumowych przy wycieraczkach.

Mata wykonana jest ze specjalnego, nieprzemakalnego materiału, dzięki czemu nie przymarza do szyby i nie sztywnieje na mrozie. Idealnie się sprawdza w okresie jesienno-zimowym, gdy spada temperatura i warunki atmosferyczne stają się niekorzystne.

Uniwersalna mata na szybę może być stosowana tak latem, jak i zimą. Chroni szyby przed szronem i lodem, więc nie trzeba go usuwać ręcznie.

Mata termiczna na szybę — czy warto jej używać latem?

Upał wpływa niekorzystnie nie tylko na ludzi, ale również na pojazdy. Kiedy są w ruchu, z nagrzewaniem wnętrza samochodu radzi sobie sprawna klimatyzacja. Jednak pozostawiony na słońcu samochód potwornie się nagrzewa, co oddziałuje negatywnie na całą maszynę. Uszkodzeniu może ulec między innymi elektronika użytkowa, pozostawiona we wnętrzu. Pod wpływem wysokiej temperatury może też dojść do pękania powierzchni deski rozdzielczej, deformacji plastików czy blaknięcia foteli. Nie mówiąc już o braku komfortu, gdy trzeba wsiąść do takiego nagrzanego pojazdu.

Mata termiczna na szybę może zmniejszyć temperaturę wewnątrz pojazdu, nawet przy dużych upałach. Blokuje bowiem dostęp promieni słonecznych do szyby, dzięki czemu zapobiega ich nagrzewaniu, a więc i nagrzewaniu wnętrza samochodu. Na pewno warto zastosować i inne techniki chłodzenia auta , a więc między innymi uchylać szyby w czasie jazdy czy gruntownie wietrzyć pojazd przed wyruszeniem w drogę.

Taka osłona przeciwsłoneczna może występować w różnych wersjach — na przykład w postaci ramek, przeznaczonych do montażu na szybach przy pomocy przyssawek lub w formie rolet z siatki PCV.

Można się jednak również zdecydować na matę uniwersalną, która — w zależności od potrzeb — może się przydać tak latem, jak i zimą. Chodzi tu o maty dwustronne, przystosowane zarówno do zabezpieczania przed mrozem i lodem, jak i przed promieniami UV. Specjalistyczny materiał odbija promienie słoneczne. Zwykle czarna warstwa zabezpiecza przed mrozem, podczas gdy srebrna chroni przed upałem. Warto jednak pamiętać, że aby uzyskać taki efekt, trzeba odpowiednio dopasować matę do szyby - w taki sposób, aby nie pozostawiać odsłoniętych miejsc.

