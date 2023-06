Spis treści: 01 Co to jest przetwornica samochodowa?

02 Jak dobrać przetwornicę do auta?

03 Ile kosztuje montaż przetwornicy samochodowej?

04 Co można podłączyć do gniazda 230V w aucie?

Co to jest przetwornica samochodowa?

Przetwornica samochodowa to urządzenie elektroniczne, które pozwala na zmianę napięcia (zwykle 12V lub 24V) z instalacji samochodowej prądu stałego na napięcie prądu zmiennego równego 230 V. Nazywana jest również inwertorem lub falownikiem. Pomijając jednak nomenklaturę, przetwornica samochodowa przekształca napięcie na takie jak to dostępne w domowych gniazdkach.

Przetwornica samochodowa zazwyczaj wyposażona jest w gniazdo typu AC. Przód urządzenia wyposażony jest w gniazdo sieciowe oraz bardzo często port USB. Drugi koniec przetwornicy samochodowej wyposażony jest w kabel zakończony wtykiem do zapalniczki samochodowej. Dodatkowo do urządzenia dostajemy kable do podłączenia z akumulatorem. Dla bardziej wydajnej pracy urządzenia mają wbudowany wentylator.

Reklama

Jak dobrać przetwornicę do auta?

Jaką przetwornicę samochodową wybrać? Decyzję należy rozpocząć od zastanowienia się, czy interesuje nas stałe, czy tymczasowe zasilanie. W pierwszym przypadku i na przykład konieczności używania lodówki, przyda się przetwornica samochodowa z czystym, pełnym sinusem. Z kolei przy mniejszych wymaganiach jak chwilowe podłączenie oświetlenia wystarczy przetwornica samochodowa z modyfikowanym sinusem. Te nadają sie tylko do mniej wymagających urządzeń.

Jak dobrać przetwornicę do auta? Następnym czynnikiem jest moc przetwornicy, wyrażana w watach. Przetwornica powinna mieć wystarczającą moc, aby zasilać planowane urządzenia. Producenci podają na nich dwie wartości, np. 350/500W. Pierwsza to moc ciągła znamionowa, natomiast druga to moc szczytowa.

Przed zakupem przetwornicy samochodowej należy sprawdzić pojemność akumulatora. Dlaczego to niezwykle ważne? Zdarza się, że kierowcy wybierają przetwornicę o dużej mocy, np. 1500W, kiedy akumulator ma niską pojemność 80Ah. Przy napięciu 12V ilość amperów pobierana z akumulatora to aż 125A. Akumulator zostanie całkowicie rozładowany przez przetwornicę w pół godziny, a dodatkowo może dojść do puchnięcia akumulatora i uszkodzenia baterii.

Warto również zwrócić uwagę na to, że każda przetwornica samochodowa posiada parametr sprawności. Ten definiuje to, ile urządzenie pobiera prądu na zmianę napięcia ze stałego na zmienne. W praktyce może to wyglądać tak, że przetwornica o sprawności 90% z 100W mocy stałej uzyska 90W mocy zmiennej. Warto zatem wybierać przetwornice o wyżej sprawności, oczywiście mając na uwadze wspomnianą pojemność akumulatora.

Ile kosztuje montaż przetwornicy samochodowej?

Koszt przetwornicy samochodowej zależy głównie od mocy. Jeżeli potrzebujemy urządzenia, które nie będzie bardzo eksploatowane o mocy 300/600W przyjdzie nam zapłacić ok. 170 zł. Za przetwornicę samochodową z czystą sinusoidą o mocy 1000/2000W, która nada się do dłuższej eksploatacji, trzeba zapłacić ok. 700 zł.

Montaż przetwornicy samochodowej nie jest skomplikowany. Te proste i podstawowe wystarczy podłączyć do gniazda zapalniczki i wsunąć pod fotel pasażera lub kierowcy. Natomiast rozbudowane najlepiej podpiąć do akumulatora, dlatego warto udać się z tym do elektryka samochodowego. Ile kosztuje montaż przetwornicy samochodowej? Ten za usługę może wziąć nawet 100 zł, jednak mamy pewność, że nie dojdzie do przegrzewania się kabli czy samej przetwornicy.

Co można podłączyć do gniazda 230V w aucie?

Przetwornica samochodowa w samochodzie daje możliwość podłączania różnorodnych urządzeń. Z powodzeniem podłączyć do niej można elektroniczne urządzenia mobilne jak smartfony, tablety, laptopy czy nawigacje GPS. Co można podłączyć do gniazda 230V w aucie? bez problemu podepniemy przenośne lodówki, odkurzacz czy grzałki.

Co można podłączyć do gniazda 230V w aucie? Możemy także podłączyć przenośne telewizory, głośniki czy konsole do gier. Choć przetwornica samochodowa 230V to niezwykle przydatne urządzenie, warto mieć jeszcze na uwadze jedną rzecz. Podłączenie zbyt wielu urządzeń o dużej mocy jednocześnie może obciążyć akumulator samochodu, dlatego zaleca się rozważne korzystanie z energii.

CZYTAJ TAKŻE:

Ciągła jazda na rezerwie może słono kosztować. To pozorna oszczędność

Fatalna pomyłka na stacji benzynowej. Jak pozbyć się złego paliwa?

Jak ustawić klimatyzację samochodową? Dzięki temu unikniesz wizyty u lekarza