Przeziębienie a klimatyzacja: błędy, które prowadzą do zapalenia zatok

Podstawowy błąd to ustawienie zbyt niskiej temperatury. Jako gatunek jesteśmy stałocieplni, a uderzenie w nasze nozdrza mroźnego powietrza sprawia, że dochodzi do obkurczenia naczyń krwionośnych w nosie. Szok termiczny sprawia, że zmniejsza się przepływ krwi i jednocześnie maleje liczba białych krwinek, które zwalczają bakterie i wirusy.

Przeziębienie przez klimatyzację jest niemal pewne przy bezpośrednim działaniu strumienia zimnego powietrza na nasze ciało. Co zrozumiałe w czasie upałów chcemy się schłodzić w okolicach głowy. Gdy zimne powietrze dmucha bezpośrednio na twarz, ramiona i klatkę piersiową, choroba gwarantowana.

Długotrwałe korzystanie z klimatyzacji to również duże ryzyko zapalenia. Nieprzerwane korzystanie z klimatyzacji przez długie godziny może prowadzić do wyziębienia organizmu. Błędem jest również gwałtowna zmiana temperatury między zewnętrznym powietrzem a klimatyzowanym wnętrzem samochodu.

Jak ustawić klimatyzację samochodową, żeby się nie przeziębić?

Po pierwsze, unikaj gwałtownych zmian temperatur. Staraj się dostosować różnice między zewnętrznym powietrzem a klimatyzowanym wnętrzem samochodu. Stopniowo dostosowuj ustawienia klimatyzacji do tego, co dzieje się na zewnątrz także przed zakończeniem podróży. Wyłączy klimatyzację na kilka minut przed dotarciem na miejsce i wyłączeniem silnika.

Ustaw temperaturę na poziomie od 21 do 23 stopni Celsjusza. Ta jest optymalna dla naszego organizmu. Stosuj się również do zasady, która mówi o tym, aby ustawiać klimatyzację tak, aby różnica temperatury w samochodzie i na zewnątrz nie przekraczała 10 stopni Celsjusza.

Zdjęcie Możliwie najzdrowsze ustawienie strumienia zimnego powietrza to skierowanie go w kierunku podsufitki. / 123RF/PICSEL

Po trzecie, kieruj strumień zimnego powietrza w kierunku sufitu samochodu. Bezpośrednie działanie zimnego powietrza na ciało może prowadzić nie tylko do zapalenia zatok, ale dodatkowo możemy narazić się na zapalenie gardła czy ból mięśni. Zimne powietrze w samochodzie powinno być rozprowadzane równomiernie.

Ogranicz czas korzystania z klimatyzacji. Nie używaj jej przez długi okres bez przerw i rób je regularnie. Te pozwolą organizmowi dostosować się do zmieniających się warunków atmosferycznych. Utrzymywanie swojego organizmu w nieustannie niskiej temperaturze zwiększa ryzyko infekcji. Co więcej, choć brzmi to banalnie, nie włączaj klimatyzacji, gdy jesteś spocony. Daj swojemu ciału czas na to, by pot wyparował ze skóry i ubrań.

Przeziębienie a konserwacja klimatyzacji

Zapalenie zatok i przeziębienie będzie pojawiać się znacznie rzadziej, jeśli zadbamy o regularną konserwację klimatyzacji. Usuwanie zanieczyszczeń, bakterii i grzybów to konieczność, bo te mają bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie każdego z nas. Szczególnie narażone są dzieci, a przeziębienie może być najmniejszym problemem, bo grzyby i bakterie są przyczyną nieprzyjemnych alergii.

Co ile wykonać konserwację klimatyzacji? Zaleca się, aby robić to przynajmniej raz w roku, najlepiej wiosną jeszcze przed bardzo wysokimi temperaturami. Warto również skorzystać z serwisu w momencie, kiedy mamy do czynienia z małą wydajnością klimatyzacji lub niedostatecznym chłodzeniem. Warto w takim przypadku wymienić filtr przeciwpyłowy.

