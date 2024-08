Nowe modele BMW i MINI już są w Polsce. Poznaliśmy ofertę i ceny

Nowe modele BMW oraz MINI debiutują na polskim rynku. W ciągu ostatnich miesięcy do oferty niemieckiej grupy dołączyło nowe BMW serii 1 (F70), nowa generacja BMW X3 (G45) oraz nowy MINI Aceman. Wszystkie trzy modele zostały zaprezentowane podczas jednego wydarzenia. W trakcie spotkania Alexander Baraka - nowy prezes BMW Group Polska - pochwalił się także rosnącym udziałem aut BMW na polskim rynku.

BMW dominuje w Polsce. Nowe modele przejmują rynek

Dla BMW Polska ten rok zapowiada się bardzo dobrze. W ostatnim czasie niemiecka marka zaprezentowała wiele nowości, które - co pokazują liczby - cieszą się wśród polskich klientów bardzo dużym zainteresowaniem. Nowy język stylistyczny, ciekawe technologie czy dobrze dopasowana oferta? Można powiedzieć, że każdy z tych elementów ma w tym swój udział.

Zdjęcie Nowe BMW serii 1 (F70) / Jan Guss-Gasiński

Spory sukces odnosi w tym roku nowe BMW serii 5 (G60). W pierwszej połowie 2024 roku w Polsce zarejestrowano 2000 egzemplarzy, co jest najlepszym wynikiem w segmencie E. Coraz częściej wybierane są także sportowe modele spod litery M - w pierwszych dwóch kwartałach zarejestrowano nad Wisłą 865 wyczynowych aut, co jest o 20 proc. lepszym wynikiem względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Najpopularniejszym modelem zostało BMW M3, które w wariancie Touring lub Limuzyna wybrało 263 klientów.

Zdjęcie Nowe BMW X3 M50 (G45) / Jan Guss-Gasiński

Bardzo dobrze na rynku odnajduje się również BMW serii 7 (G70), które w segmencie luksusowych limuzyn ma 45 proc. udział. W pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku w Polsce sprzedano ponad 400 egzemplarzy. Rynek obserwuje także wzrost zainteresowania elektrycznymi modelami BMW, których gama w ostatnim czasie mocno się poszerzyła. W pierwszym półroczu zarejestrowano 688 bezemisyjne samochody BMW, co jest o 24 proc. lepszym wynikiem, niż w analogicznym okresie roku 2023.

Po teorii przyszła pora na praktykę. Pokazano trzy nowości grupy, czyli nowe BMW serii 1 (F70), nową generację BMW X3 (G45) oraz elektryczne MINI Aceman. Wszystkie z nich były prezentowane w topowych wariantach - M135i xDrive, X3 M50 xDrive oraz SE.

Zdjęcie Nowe MINI Aceman / Jan Guss-Gasiński

Nowe BMW serii 1 (F70) debiutuje w Polsce

Nowy hatchback znacząco różni się od modelu F40, oferowanego na rynku od 2020 roku. Zmieniono całkowicie pas przedni oraz tylny, a w kabinie pojawił się duży zakrzywiony panel panel z dwoma ekranami o przekątnej 10,25 oraz 10,7 cala, nowa kierownica oraz płaska konsola środkowa z drobnym przełącznikiem do zmiany przełożeń - od tej pory kompaktowy hatchback bawarskiej marki nie będzie już oferowany z manualną skrzynią biegów, bowiem wszystkie jednostki standardowo łączone są z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową.

Zdjęcie Nowe BMW serii 1 (F70) / Jan Guss-Gasiński

Nowe BMW serii 1 (F70) - wersje i ceny

Kolejną zmianą jest rezygnacja z oznaczenia “i" w przypadku benzynowych modeli (np. 120i). Litera ta odnosiła się wtrysku paliwa ("injection"), ale obecnie ma być związana tylko z modelami elektrycznymi. Nie oznacza to jednak, że gama silników uległa zmianie. BMW serii 1 wciąż będzie oferowane w wersjach benzynowych (116, 120 i M135) oraz wysokoprężnych (118d i 120d). Ceny nowego modelu zaczynają się w Polsce od 127 tys. zł.

BMW serii 1 2025 - dane techniczne 116 120 M135 118d 120d silnik t. benz. t. benz. t. benz. t. diesel t. diesel cylindy 3 3 4 4 4 pojemność 1499 1499 1998 1995 1995 moc 122 KM 170 KM 300 KM 150 KM 163 KM moment obr. 230 Nm 280 Nm 400 Nm 360 Nm 360 NM silnik el. - 20 KM - - 20 KM napęd na przód na przód 4x4 na przód na przód przysp. 0-100 km/h 9,8 s 7,8 s 4,9 s 8,3 s 7,9 s prędk. maks. 210 km/h 226 km/h 250 km/h 222 km/h 222 km/h śr. spalanie 5,7 l 5,3 l 7,6 l 4,6 l 4,3 l

Zdjęcie Nowe BMW serii 1 (F70) / Jan Guss-Gasiński

Nowe BMW X3 (G45) wjeżdża do polskiej oferty

Nowe wydanie bestsellera z Monachium kipi sportem, jest bardziej wyraziste i większe od poprzednika, a także nafaszerowane technologiami. Czwarta generacja SUV-a jest większa, szersza i niższa od swojego poprzednika - mierzy 4755 mm długości (+34 mm), 1920 mm szerokości (+29 mm) i 1660 mm wysokości (-25 mm), a jej rozstaw osi wynosi niezmiennie 2865 mm. Większy względem poprzednika jest także prześwit, bowiem wynosi teraz 216 mm (+14 mm). Wraz z wymiarami zewnętrznymi urósł bagażnik (+20 litrów) - teraz ma od 570 do 1700 litrów pojemności w wersjach spalinowych i od 460 od 1600 litrów w odmianie hybrydowej plug-in. Istotne dla wielu osób może być również to, że nowe X3, w zależności od wersji, jest w stanie holować przyczepę o masie do 2500 kg.

Zdjęcie Nowe BMW X3 M50 (G45) / Jan Guss-Gasiński

W przypadku nowego X3 mamy do czynienia z podświetlanym grillem, wąskimi i podłużnymi światłami do jazdy dziennej LED oraz dostępnymi opcjonalnie reflektorami matrycowymi. Front jest wysoki i kanciasty, a linia boczna wydaje się masywniejsza. To wszystko dzięki krótkim zwisom, płaskich powierzchni i wysoko poprowadzonej linii szyb. Przy projektowaniu nowej odsłony celem było zwiększenie przestrzeni nad głowami pasażerów drugiego rzędu. Garb na linii dachu kończy się niemal pionowym cięciem, a większe tylne słupki, wraz ze sporą klapą bagażnika, otulają trójwymiarowe lampy LED zachodzące na błotniki. Dobre wrażenie także subtelny czarny dyfuzor, który w sportowej odmianie M50 zdobią jeszcze cztery końcówki układu wydechowego. Auto jest cięższe dla oka, niż generacja G01, która schodzi właśnie z rynku.

Zdjęcie Nowe BMW X3 M50 (G45) / Jan Guss-Gasiński

W kabinie nowej generacji rozciąga się wielka deska rozdzielcza, która jest zdominowana przez dwa zakrzywione wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości. Ten przed kierowcą ma 12,3-cala, a ten zamontowany centralnie 14,9 cala. Nowy system multimedialny iDrive BMW 9 można obsługiwać dotykowo lub za pośrednictwem fizycznego pokrętła. Na wyciągnięciu ręki mamy też przyciski-skróty, wywołujące na ekranie najważniejsze zakładki. Sporo miejsca wygospodarowano także na półkę z funkcją indukcyjnego ładowania smartfonów, dwoma gniazdami USB-C i miejscami na kubki. Ważną rolę we wnętrzu odgrywają listwy świetlne, których kolor zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy.

Zdjęcie Nowe BMW X3 M50 (G45) / Jan Guss-Gasiński

Nowe BMW X3 (G45) - wersje i ceny

BMW X3 występuje na polskim rynku z dieslem, hybrydą plug-in oraz w dwóch odmianach benzynowych. Dla wszystkich odmian standardem jest automatyczna skrzynia biegów, napęd na wszystkie koła i elektryczny pomocnik w postaci miękkiej hybrydy. Ofertę otwiera wariant xDrive20 z 2-litrowym “benzyniakiem" o mocy 208 KM, który przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,8 sekundy. Znany i lubiany “ropniak" dysponuje mocą 197 KM i osiąga “setkę" w 7,7 sekundy.

Wersja plug-in hybrid bazuje na 2-litrowej benzynie o mocy 190 KM, którą wspiera elektryczny silnik o mocy 184 KM. Łączna moc układu napędowego to 299 KM, co pozwala przyspieszyć do 100 km/h w 6,2 sekundy. Topowy na ten moment wariant spalinowy jest napędzany 3-litrową, rzędową “szóstką", generującą 398 KM i przyspieszającą od 0 do 100 km/h w 4,6 sekundy.

Najnowsze BMW X3 można już konfigurować i zamawiać na polskiej stronie marki. Ceny nowego modelu zaczynają się od 250 tys. złotych - tyle zapłacimy za odmianę xDrive20. Na 260 tys. złotych został wyceniony diesel xDrive20d, a hybryda plug-in xDrive30e startuje od 280 tys. złotych. Usportowiona odmiana M50 xDrive to wydatek co najmniej 365 tys. złotych.

Nowe BMW X3 (G45): silniki i osiągi Wersja Silnik Skrzynia Moc 0-100 km/h Prędkość maks. BMW X3 xDrive20 R4, benzynowy automatyczna, 8-biegowa 208 KM i 330 Nm 7,8 s 215 km/h BMW X3 xDrive20d R4, wysokoprężny automatyczna, 8-biegowa 197 KM i 400 Nm 7,7 s 215 km/h BMW X3 xDrive30e R4, benzynowy + elektryk automatyczna, 8-biegowa 299 KM (190 KM + 184 KM) i 450 Nm 6,2 s 215 km/h BMW X3 M50 xDrive R6, benzynowy automatyczna, 8-biegowa 398 KM i 580 Nm 4,6 s 250 km/h

Zdjęcie Nowe BMW X3 M50 (G45) / Jan Guss-Gasiński

Elektryczne MINI Aceman wjeżdża na polski rynek

Nowe MINI Aceman to elektryczny crossover, plasujący się pośrodku gamy - pomiędzy Cooperem, a Countryman’em. Auto mierzy 4079 mm długości, 1754 mm szerokości i 1514 mm wysokości. Rozstaw osi to 2806 mm, a pojemność bagażnika wynosi od 300 do 1005 litrów (po złożeniu kanapy). Nowy Aceman na pierwszy rzut oka mocno przypomina pozostałe modele marki. Kanciaste nadwozie, kanciaste reflektory, krótkie zwisy i opcjonalnie nawet 19 calowe felgi - to wspólne cechy nowych modeli marki.

Zdjęcie Nowe MINI Aceman / Jan Guss-Gasiński

W kabinie również jest całkiem podobnie. Pierwsze skrzypce w kabinie odgrywa okrągły wyświetlacz OLED o średnicy 240 mm. Na środku ekranu znajduje się menu startowe, a poniżej znajduje się pasek ze skrótami umożliwiającymi bezpośredni wybór wskazanej funkcji. W górnej części wyświetlacza kierowca może wyświetlać informacje dotyczące jazdy - prędkość czy poziom naładowania akumulatora. Nad schowkiem z miejscem na kubki i wbudowaną indukcyjną ładowarką znajduje się panel z przełącznikami i dźwigniami. Za ich pomocą można obsługiwać hamulec postojowy, biegi, włączanie i wyłączanie auta, tryby Experience oraz głośność systemu multimediów. Miejsca w przednim rzędzie nie zabraknie, ale wyższe osoby mogą mieć problem z komfortowym podróżowaniem na dłuższych trasach.

Zdjęcie Nowe MINI Aceman / Jan Guss-Gasiński

Nowe MINI Aceman - wersje i ceny

Elektryczną nowość MINI można już konfigurować i zamawiać w salonach. Auto jest dostępne w dwóch wariantach napędu - E oraz SE. W pierwszej auto oferuje 184 KM i 290 Nm momentu obrotowego, co pozwala osiągnąć pierwszą “setkę" w 7,9 sekundy. Prędkość maksymalna została ograniczona do 160 km/h, a akumulator o pojemności 42,5 kWh ma zapewniać zasięg 294-310 km (według norm WLTP). Jej ceny zaczynają się od 161 500 zł.

Zdjęcie Nowe MINI Aceman / Jan Guss-Gasiński

W odmianie SE mamy do dyspozycji 218 KM i 330 Nm momentu obrotowego. Czas do 100 km/h wynosi w tej odmianie 7,1 s, a prędkość maksymalna została podwyższona do 170 km/h. Za magazynowanie energii odpowiada wysokonapięciowy akumulator o pojemności 54,2 kWh, który pozwala na przejechanie 382-407 km (według WLTP). Mocniejsza odmiana startuje od 204 700 zł. Baterię możemy ładować prądem przemiennym o mocy 11 kW, a także prądem stałym: w odmianie E auto może przyjąć prąd o mocy 75 kW, z kolei wariant SE o mocy 95 kW. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. ma zajmować wówczas "mniej niż 30 minut".

Zdjęcie Nowe MINI Aceman / Jan Guss-Gasiński