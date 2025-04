Statystyki są następujące - w 2024 roku doszło do 41 wypadków na przejazdach kolejowych, w których zginęły 23 osoby. Choć to mniej niż w roku poprzednim, niepokoi fakt, że wiele z tych zdarzeń kończy się tragicznie. Co istotne, większość wypadków ma miejsce na niestrzeżonych przejazdach, gdzie brak jest fizycznej kontroli ruchu.

Co zrobić, gdy utkniemy na przejeździe kolejowym?

Gdy samochód utknie na przejeździe, kluczowe staje się szybkie działanie. PKP i policja zalecają natychmiastowy kontakt z numerem alarmowym 112. W takiej sytuacji nieoceniona okazuje się właśnie żółta naklejka, umieszczona na każdym przejeździe kolejowym w Polsce. Zawiera ona unikalny 9-cyfrowy kod identyfikacyjny przejazdu, który należy podać operatorowi numeru alarmowego. Dzięki temu służby mogą precyzyjnie zlokalizować miejsce zagrożenia i - jeśli czas na to pozwoli - wstrzymać ruch pociągów, zapobiegając tragedii oraz stratom materialnym.

Co zrobić, gdy utkniemy na przejeździe kolejowym? Tomasz Kawka East News

Co zrobić, gdy znajdziemy się między zamkniętymi szlabanami?

Przede wszystkim należy zachować spokój i jak najszybciej opuścić pojazd. Eksperci odradzają próby manewrowania czy parkowania auta wzdłuż torów - to szczególnie niebezpieczne w miejscach o ograniczonej widoczności. Warto pamiętać, że szlabany są skonstruowane w sposób umożliwiający ich wyłamanie w sytuacji awaryjnej. Kierowcy nie powinni obawiać się kosztów - te zwykle pokrywa ubezpieczenie OC.

Kategorycznie odradzane jest wracanie do pojazdu czy próby ratowania dobytku. Pociąg poruszający się z prędkością około 120 km/h potrzebuje niemal pół kilometra, by się zatrzymać, nawet przy awaryjnym hamowaniu. W przypadku dostrzeżenia nadjeżdżającego pociągu, jedynym rozsądnym działaniem jest szybkie oddalenie się w bezpieczne miejsce.

Jak się zachować, gdy utkniemy na przejeździe kolejowym? Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

Unieruchomiony na torach pojazd stanowi zagrożenie nie tylko dla jego pasażerów. Zderzenie pociągu z samochodem może doprowadzić do wykolejenia składu i katastrofy o znacznie większej skali, z wieloma ofiarami.

Żółte naklejki PK

Żółte naklejki to element programu zapoczątkowanego w czerwcu 2018 roku, kiedy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakowały kilkanaście tysięcy przejazdów. Ich lokalizacja zależy od kategorii przejazdu. Na przejściach dla pieszych (kategoria E) oraz przejazdach oznaczonych znakami (kategoria D) lub znakami i sygnalizacją świetlną (kategoria C), odblaskowe naklejki umieszczone są na wewnętrznej stronie krzyży św. Andrzeja - charakterystycznych znaków stojących przed torami. Z kolei na przejazdach z rogatkami (kategorie B i A) naklejki znajdują się na mechanizmach rogatek - słupkach, do których przymocowane są ramiona szlabanów.

Naklejka PK potrafi uratować życie. Pawel Wodzynski East News

Każda naklejka zawiera komplet informacji niezbędnych do szybkiego wezwania pomocy: unikalny numer identyfikacyjny przejazdu, numer alarmowy 112 oraz numery kontaktowe do służb odpowiedzialnych za dany odcinek linii kolejowej. Dzięki temu systemowi, dzwoniąc na numer alarmowy, nie trzeba precyzyjnie opisywać lokalizacji - wystarczy podać kod z naklejki, by służby dokładnie wiedziały, gdzie doszło do zdarzenia.

To nie był wypadek komunikacyjny, tylko celowe potrącenie Policja Otwock materiały prasowe