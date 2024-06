Nowe BMW serii 1. Nie ma już „manuala”, za to otrzymało nowe oznaczenia

Nowe BMW serii 1 zrywa z tradycją

BMW od lat eksperymentowało z jednym z najbardziej charakterystycznych elementów stylistycznych swoich modeli, czyli reflektorów z podwójnymi "ringami". Nawiązywały one do czasów, gdy samochody bawarskiego producenta miały podwójne, okrągłe światła. Z czasem trafiły one pod wspólny klosz, ale o ich obecności przypominały podwójne świecące pierścienie. Później BMW zaczęło zmieniać ich wyglądem - najpierw "ringi" były niepełne, a potem zmieniono je na kształty, przypominające strzałki, jakie znajdziemy w kilku obecnie oferowanych modelach.

Nowa seria 1 odchodzi i od tej koncepcji, zachowując jedynie motyw podwójnych świateł do jazdy dziennej. Nie ma tu już jednak nawet krzty nawiązania do dawnych modeli, również jeśli chodzi o kształt reflektorów. Na pocieszenie pozostają charakterystyczne pionowe wloty powietrza w zderzaku, jakie znamy z wielu innych BMW, a "nerki" osłony chłodnicy nie są przerośnięte, lecz przyjemnie smukłe.

Zdjęcie Nowe BMW serii 1 jest tylko nieznacznie dłuższe od poprzednika i ma niemal identyczną linię nadwozia / materiały prasowe

Więcej charakterystycznych dla BMW elementów znajdziemy z tyłu, choćby w wyglądzie świateł czy kształtach zderzaka z wyrazistymi wcięciami po bokach. Nowa seria 1 jest o nieco ponad 4 cm dłuższa od poprzednika i odrobinę wyższa. Pozostałe wymiary pozostały bez zmian.

BMW serii 1 2025 - wymiary długość szerokość wysokość rozstaw osi 4361 mm (+42) 1800 mm 1459 mm (+25) 2670 mm

Wnętrze nowego BMW serii 1 prezentuje się znajomo

We wnętrzu nowej serii 1 nie czekają nas natomiast żadne niespodzianki. Kierowca ma przed sobą panel z dwoma ekranami o przekątnej 10,25 oraz 10,7 cala, który znamy z innych kompaktowych modeli BMW. Pod centralnym wyświetlaczem (obsługiwanym wyłącznie dotykowo i obsługującym również klimatyzację), znalazła się wąska szczelina centralnych nawiewów, które taka jak i w większych modelach marki, mają nie rzucać się w oczy, ale zachować wydajność typową dla klasycznych nawiewów. Ciekawym ozdobnikiem jest podświetlany panel nad nimi, a podobne znalazły się też nad bocznymi nawiewami.

Zdjęcie BMW serii 1 ma znajomo wyglądający kokpit / materiały prasowe

Nowością jest również możliwość zamówienia tapicerki z poliestru pochodzącego z recyklingu. Zresztą całe w całym wnętrzu nowej serii 1 standardowo nie znajdziemy ani trochę skóry. Mimo to, ma ono sprawiać wrażenie przebywania w samochodzie w z wyższej półki.

Producent zapewnia, że we wnętrzu znajdziemy sporo miejsca i swobodnie zmieści się w nim pięć osób. Mamy co do tego jednak pewne wątpliwości, zważywszy na to, że wymiary serii 1 zmieniły się tylko nieznacznie. Z pewnością nadal nadal stosunkowo nieduży jest też bagażnik o pojemności 380 l, który w wersjach z układem miękkiej hybrydy maleje do 300 l.

Zdjęcie BMW serii 1 nadal ma niezbyt duży bagażnik / materiały prasowe

Silniki BMW serii 1 tylko ze skrzynią automatyczną

Pewną rewolucją w nowej serii 1 jest decyzja BMW, aby zrezygnować całkowicie z manualnej przekładni. Wszystkie jednostki standardowo łączone są z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Do wyboru są następujące odmiany:

BMW serii 1 2025 - dane techniczne 116 120 M135 118d 120d silnik t. benz. t. benz. t. benz. t. diesel t. diesel cylindy 3 3 4 4 4 pojemność 1499 1499 1998 1995 1995 moc 122 KM 170 KM 300 KM 150 KM 163 KM moment obr. 230 Nm 280 Nm 400 Nm 360 Nm 360 NM silnik el. - 20 KM - - 20 KM napęd na przód na przód 4x4 na przód na przód przysp. 0-100 km/h 9,8 s 7,8 s 4,9 s 8,3 s 7,9 s prędk. maks. 210 km/h 226 km/h 250 km/h 222 km/h 222 km/h śr. spalanie 5,7 l 5,3 l 7,6 l 4,6 l 4,3 l

Przy okazji warto zauważyć, że BMW rezygnuje z kolejnej tradycji, jaką jest dodawanie litery "i" do oznaczeń wersji benzynowych (np. 120i). Litera ta odnosiła się wtrysku paliwa ("injection"), ale obecnie ma być związana tylko z modelami elektrycznymi.

Zdjęcie BMW M135 xDrive wyróżnia się czterema końcówkami wydechu i lotką nad tylną szybą

Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, to BMW podkreśla, że nowa seria 1 jest jeszcze zwinniejsza i jeszcze lepiej radzi sobie w zakrętach od poprzednika. Jest to zasługa zwiększonej sztywności karoserii oraz punktów mocowania zawieszenia, a także amortyzatorów wykonanych "w nowej technologii". Zwiększono też kąt pochylenia przednich kół o 20 proc.

Nowe BMW serii 1 - polskie ceny

Chociaż informacja o nowej generacji serii 1 pojawiła się dziś rano, BMW Polska podało już ceny tego modelu. Można więc składać już zamówienia, ale pierwsze egzemplarze nowej "jedynki" pojawią się dopiero w październiku.

BMW serii 1 2025 - ceny Wersja 116 120 M135 118d 120d Cena 127 tys. zł 164 tys. zł 235 tys. zł 155 tys. zł 165 tys. zł

Zdjęcie Nowa seria 1 ma grill z poprzeczkami ustawionymi pionowo i pod kątem

Zdjęcie Tył serii 1 nawet w zwykłej wersji 120 prezentuje się dość muskularnie

Zdjęcie Opcjonalne 18-calowe felgi oraz sportowy układ hamulcowy M prezentują się rasowo

Zdjęcie We wnętrzu nowej serii 1 uwagę zwracają podświetlone elementy ozdobne nad nawiewami

Zdjęcie Wersja M135 dostępna jest ze sportowymi fotelami ze zintegrowanymi zagłówkami

Zdjęcie Według BMW z tyłu serii 1 swobodnie usiądą trzy osoby

Zdjęcie Nowa seria 1 przejęła typowy dla współczesnych BMW panel z przełącznikiem wybieraka skrzyni biegów, przyciskiem hamulca ręcznego, pokrętłem głośności i kilkoma innymi przełącznikami.

Zdjęcie Zegary nowej serii 1 korzystają z dobrze znanej grafiki, która ładnie wygląda, ale ma przeciętną czytelność

Zdjęcie Centralny ekran służy do obsługi wszystkich funkcji - także klimatyzacji / materiały prasowe