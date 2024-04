Spis treści: 01 Mini Aceman. Pomiędzy Cooperem i Countrymanem

Mini Aceman. Pomiędzy Cooperem i Countrymanem

Mini Aceman w pewnym sensie ma stanowić alternatywę dla osób, które nie chcą nowego Coopera w wersji trzydrzwiowej, a z drugiej strony uznają Countrymana za zbyt duże auto. Wymiary nowego modelu prezentują się następująco:

Długość: 4,07 m

4,07 m Szerokość: 1,75 m

1,75 m Wysokość: 1,50 m

Patrząc na Acemana możemy tutaj dostrzec swego rodzaju połączenie cech Coopera i Countrymana. Mamy tutaj zaczerpnięte z SUV-a kanciasty kształt reflektorów czy nieco kanciasty kształt nadwozia, za to zwisy są krótkie, podobnie jak w Cooperze. W efekcie stylistycznie samochód łączy cechy obu modeli. Światła dzienne LED można przełączać w trzech różnych trybach. Podobnie tylne lampy matrycowe mają trzy różne efekty graficzne. Samochód może poruszać się na felgach w rozmiarach od 17 do 19 cali.

Jak prezentuje się przestrzeń bagażowa? Przy rozłożonej tylnej kanapie Mini Aceman oferuje 300 litrów. Po jej złożeniu pojemność może wzrosnąć do 1 005 litrów.

Zdjęcie Przy rozłożonych fotelach bagażnik Acemana oferuje 300 litrów. / materiały prasowe

Wnętrze Mini Acemana. W centralnym miejscu okrągły wyświetlacz

Stylistykę zaczerpniętą z pokrewnych modeli można zauważyć również w środku. Podobnie jak w Cooperze i Countrymanie centralnym punktem jest okrągły wyświetlacz OLED o średnicy 240 mm. Na środku ekranu znajduje się menu startowe. Poniżej do dyspozycji jest stały pasek ze skrótami umożliwiającymi bezpośredni wybór wskazanej funkcji. W górnej części wyświetlacza kierowca może otrzymywać informacje dotyczące jazdy - prędkość czy poziom naładowania akumulatora.

Mini Aceman opcjonalnie może być wyposażony w wyświetlacz Head-Up. Poniżej znajduje się panel z przełącznikami i dźwigniami. Za ich pomocą można obsługiwać hamulec postojowy, biegi, włączanie i wyłączanie auta, tryby Experience oraz głośność systemu multimediów. Pod panelem znajdziemy z kolei uchwyty na kubki i indukcyjną ładowarkę.

Zdjęcie W centrum Mini Aceman znajduje się wyświetlacz OLED o średnicy 240 mm. / materiały prasowe

Samochód jest wyposażony również w system cyfrowego asystenta, którego można wywołać komendą "Hej Mini". Zdaniem producenta, system stale się uczy i jest w stanie wykonywać różne zadania na powtarzających się trasach. Na przykład na podstawie danych dotyczących lokalizacji może rozpoznać, że wjeżdżamy na parking i automatycznie opuścić szybę, by np. odebrać bilet.

Mini Aceman wyposażony jest również w dwa projektory, które emitują na desce rozdzielczej specjalną grafikę w różnych wzorach i kolorach. W zależności od wybranego trybu Experience zmienia się kolorystyka wzorów i oświetlenia ambientowego. Samochód może również generować dźwięki w czasie jazdy, dzięki czemu imitować ma auto spalinowe. Do dyspozycji użytkownika jest osiem trybów, w tym Personal, który, jak sama nazwa wskazuje, oferuje opcje personalizacji oświetlenia. Wybrane zdjęcie z telefonu podróżujący mogą ustawić jako tło wyświetlacza. System identyfikuje dominujące kolory na fotografii i wyświetla je na desce rozdzielczej. Odpowiednią kolorystykę przyjmuje również ambientowe oświetlenie.

Zdjęcie Mini Aceman wyposażony jest również w dwa projektory, które emitują na desce rozdzielczej specjalną grafikę w różnych wzorach i kolorach. / materiały prasowe

Mini Aceman. Napęd

Tym, co wyróżnia Mini Acemana na tle rodzeństwa, jest fakt, że auto można będzie nabyć, przynajmniej początkowo, tylko z napędem elektrycznym (zarówno Cooper, jak i Countryman debiutowały jako elektryki, ale później wprowadzano wersje spalinowe; podobnie może być w przypadku Acemana). W momencie premiery dostępne będą dwa warianty - E oraz SE. W pierwszej z wersji samochód będzie oferował 184 KM i 290 Nm momentu obrotowego. Pozwoli mu to na rozpędzenie się do 100 km/h w 7,9 sekundy. Prędkość maksymalna została ograniczona do 160 km/h. Akumulator o pojemności 42,5 kWh ma zapewniać zasięg 294-310 km (według norm WLTP), realnie pewnie około 100 km mniej.

Zdjęcie Mini Aceman początkowo oferowany będzie w dwóch wariantach napędowych - E (184 KM) i SE (218 KM). / materiały prasowe

Mini Aceman SE z kolei zapewnia 218 KM i 330 Nm momentu obrotowego. Czas do 100 km/h wynosi w tej odmianie 7,1 s. Prędkość maksymalna jest nieznacznie wyższa - 170 km/h. Za magazynowanie energii odpowiada wysokonapięciowy akumulator o pojemności 54,2 kWh, który pozwoli na przejechanie 382-407 km (według WLTP).

Akumulator w elektrycznych Acemanach można ładować prądem przemiennym o mocy 11 kW, a także prądem stałym: w odmianie E auto może przyjąć prąd o mocy 75 kW, z kolei wariant SE o mocy 95 kW. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. ma zajmować wówczas "mniej niż 30 minut". Przy włączonej nawigacji dla akumulatora wysokonapięciowego można z wyprzedzeniem ustawić odpowiednią temperaturę dla wydajnego ładowania.

Mini Aceman. Premiera rynkowa

Mini Aceman będzie sprzedawane w formie bezpośredniej, za pośrednictwem strony internetowej. Zamówienia w Polsce będzie można składać od 12 czerwca, ceny nie są jeszcze znane.

Zdjęcie Mini Aceman w wariancie SE oferuje zasięg do 407 km. / materiały prasowe

Zdjęcie Uzupełnienie energii w Mini Acemanie z 10 do 80 proc. pojemności akumulatora zajmować ma "mniej niż 30 minut". / materiały prasowe

Zdjęcie Pod okrągłym wyświetlaczem znajduje się z panel z fizycznymi przełącznikami i dźwigniami. Z jego poziomu możemy włączyć auto lub obsługiwać skrzynię biegów. / materiały prasowe

Zdjęcie Deska rozdzielcza Mini Aceman obita jest dzianiną. / materiały prasowe