Jest to samochód typu sportback. Mierzy ponad 5 metrów długości, co świadczy o jego dostojnym charakterze, przy zachowaniu klasycznych proporcji wielobryłowego nadwozia starego modelu. Oczywiście samochody koncepcyjne rządzą się swoimi prawami i wygląd produkcyjny, jeśli do takiej fazy by doszło, nieznacznie by się zmienił