Usunięcie trybu jazdy z aplikacji zaskoczyło użytkowników, którzy polegali na możliwościach Asystenta Google do czytania wiadomości czy zarządzania muzyką.

Niektóre funkcje stały się nieodłączną częścią aplikacji, znacząco wpływając na jej intuicyjność i wygodę obsługi. W lutym ubiegłego roku funkcja Asystenta Google została poważnie ograniczona, co już wtedy spotkało się z niezadowoleniem użytkowników. Teraz zauważyli oni kolejną zmianę - tryb jazdy całkowicie zniknął z aplikacji. Dla wielu kierowców była to kluczowa funkcja, umożliwiająca korzystanie z nawigacji i komunikacji bez konieczności sięgania po telefon w czasie jazdy.

Warto zaznaczyć, że już w ubiegłym roku Google rozpoczęło proces wycofywania niektórych funkcji Asystenta Google, w tym również trybu jazdy. Wówczas usunięto tzw. Launcher aplikacji, który umożliwiał błyskawiczny dostęp do serwisów muzycznych i podcastowych, takich jak YouTube Music, Google Play Books czy Google Podcasts. Dodatkowo niemożliwe stało się korzystanie z zewnętrznych aplikacji, takich jak Spotify, Pandora czy Telegram.

Google coraz śmielej inwestuje w swój model językowy Gemini, co sugeruje, że dni popularnego dotychczas Asystenta Google są policzone. Na ten moment amerykańska firma technologiczna nie poinformowała, czy brak trybu jazdy w Mapach Google to celowe działanie, czy chwilowy błąd, który wkrótce zostanie naprawiony. Niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że usunięcie tej funkcji ma związek z przygotowywaniem chatbota AI Gemini.