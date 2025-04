Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, co oznacza, że kierowcy wkrótce ruszą w podróże do rodzinnych domów. Policja również przygotowuje się na ten czas, zapowiadając wzmożone kontrole drogowe i patrole na najbardziej obleganych trasach. Na szczęście aplikacja Google Maps może pomóc uniknąć niechcianych mandatów, oferując funkcje, które ułatwiają bezpieczną podróż.

Google Maps to ważne narzędzie. Pomaga unikać mandatów

Aplikacja Google Maps , która zadebiutowała w 2008 roku, stała się dziś o wiele więcej niż tylko narzędziem do wyznaczania trasy i celu podróży. To kompleksowe narzędzie oferujące szereg przydatnych funkcji, które szczególnie docenią kierowcy. Wśród nich znajdują się opcje pozwalające kontrolować rzeczywistą prędkość oraz otrzymywać powiadomienia o utrudnieniach na drodze.

To nie koniec funkcji, które sprawiają, że Google Maps stają się niezastąpione podczas podróży. Aplikacja potrafi również ostrzegać kierowców przed fotoradarami, które mierzą prędkość w określonych punktach. Aby skorzystać z tej opcji, wystarczy wybrać cel podróży i zaplanować trasę. Na trasie pojawią się pomarańczowe ikonki fotoradarów - oznaczają one stacjonarne urządzenia. Z kolei niebieska ikona wskazuje na mobilny fotoradar, co pozwala kierowcom być bardziej czujnym i unikać mandatów.