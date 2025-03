Darmowa nawigacja lepsza od Google Maps. Trzeba się spieszyć, póki działa kod

Choć wielu z nas korzysta odruchowo z darmowej nawigacji od Google, nie brakuje głosów, że na rynku są lepsze rozwiązania. Część użytkowników chwali np. aplikację stworzoną przez jedną z najbardziej znanych firm produkujących od lat urządzenia nawigacyjne i oprogramowanie wykorzystywane przez producentów samochodów - TomTom. Firma od lat sprzedaje też nawigację na smartfony - TomTom GO. Użytkownicy twierdzą, że nawigacja ta precyzyjniej wskazuje pas ruchu, którym powinniśmy się poruszać, lepiej ostrzega o ewentualnych korkach i pozwala na łatwiejsze planowanie najszybszej trasy. Jej największą wadą jest natomiast to, że z założenia jest to rozwiązanie płatne.