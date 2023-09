Kia EV9 już w Polsce. To ma być jakość premium w przystępnej cenie

Spis treści: 01 Kia EV9 już w Polsce

02 Kia EV9 - jaki napęd?

03 Wersje wyposażenia w Kii EV9

04 Kia EV9. Polskie ceny

Kia EV9 już w Polsce

Oficjalnie zaprezentowana już w naszym kraju Kia EV9 jest elektrycznym, dużym SUV-em zbudowanym na modułowej platformie E-GMP. Samochód ma 5 010 mm długości, 1 980 mm szerokości i 1 755 mm wysokości (wersja GT Line ma 1 780 mm). Rozstaw osi to 3 100 mm.

Auto oferuje domyślnie siedem miejsc, jednak opcjonalnie możemy zmniejszyć tę liczbę do sześciu. Trzeba przyznać, że fotele są niezwykle wygodne. Ponadto te z drugiego rzędu można obrócić i w efekcie tylną część auta zamienić w mały salon.

Zdjęcie Przy rozłożonych fotelach trzeciego rzędu bagażnik oferuje 333 litrów pojemności. / INTERIA.PL

W konfiguracji siedmiomiejscowej samochód oferuje 333 litry przestrzeni bagażowej. Po złożeniu foteli trzeciego rzędu pojemność rośnie do 828 litrów. Dodatkowo do dyspozycji mamy również mały schowek pod maską. W wersji z napędem na tył oferuje on 90 litrów, a w odmianie napędem na cztery koła - 52 litry. Więcej o naszych wrażeniach na temat tego modelu możecie przeczytać tutaj.

Kia EV9 - jaki napęd?

Samochód dostępny jest w dwóch wariantach. Wersja z napędem na tył (dostępna tylko w standardowej wersji wyposażeniowej - Earth) oferuje 203 KM i 350 Nm. Do "setki" samochód ma rozpędzać się 9,4 sekundy. Odmiana z napędem na cztery koła (dostępna w obu wersjach wyposażeniowych) oferuje 384 KM. Moment obrotowy to, w zależności od wersji wyposażenia, 600 Nm (odmiana Earth) lub 700 Nm (GT-Line). W wersji bazowej samochód rozpędza się do 100 km/ w 6 sekund, a w odmianie topowej - w 5,3 sekundy.

W obu przypadkach za magazynowanie energii odpowiada litowo-jonowy akumulator o pojemności 99,8 kWh. Dzięki architekturze 800V jest on przystosowany do ładowania prądem o mocy do 240 kW.

Kia EV9 - wersje napędowe RWD AWD Moc 203 KM 384 KM Pojemność akumulatora 99,8 kWh 99,8 kWh Maksymalny moment obrotowy 350 Nm 600 Nm (wersja Earth) 700 Nm (odmiana GT-Line) Czas od 0 do 100 km/h 9,4 sekundy 6 sekund (Earth) 5,3 sekundy (GT-Line) Prędkość maksymalna 185 km/h 200 km/h

Zdjęcie W opcjonalnym wyposażeniu Kia EV9 oferuje m.in. cyfrowe lusterka. / INTERIA.PL

Wersje wyposażenia w Kii EV9

Chętni na zakup Kii EV9 mają do wyboru dwie wersje wyposażeniowe - Earth i GT-Line. W odmianie bazowej znajdziemy m.in.:

system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i pojazdów, hamowania na skrzyżowaniach i aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji

światła dzienne, mijania i drogowe wykonane w technologii LED

asytent utrzymania auta na środku pasa ruchu z funkcją wykrywania rąk na kierownicy

system monitorowania ruchu pojazdów w czasie cofania z funkcją automatycznego zatrzymania

wewnętrzną kamerę monitorująca poziom koncentracji kierowcy

aktywny tempomat z funkcją Stop & Go, który, zdaniem producenta, ma uczyć się stylu jazdy kierowcy

przednie i tylne czujniki parkowania oraz kamerę cofania

trójstrefową klimatyzację automatyczną z nawiewami dla drugiego i trzeciego rzędu

fotele kierowcy i pasażera regulowane elektrycznie na ośmiu płaszczyznach

podgrzewane fotele przednie i skrajne siedzenia drugiego rzędu (trzystopniowa regulacja)

12,3-calowy wyświetlacz zestawu wskaźników kierowcy zintegrowany z 12,3 calowym centralnym ekranem multimediów i 5,3-calowym panelem do sterowania klimatyzacją

indukcyjną ładowarkę do telefonu z funkcją chłodzenia

18-calowe felgi

Odmiana GT Line natomiast oferuje ponadto:

przednie, tylne oraz boczne czujniki parkowania z systemem monitorującym przestrzeń wokół pojazdu w czasie manewrowania i mogącym aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z pieszym lub przeszkodą

adaptacyjne światła mijania i drogowe

fotel kierowcy i pasażera z elektrycznie wysuwanym podnóżkiem

system kamer 360 stopni

kolorowy wyświetlacz HUD o przekątnej 12 cali

21-calowe felgi

Kia EV9. Polskie ceny

Ceny za Kię EV9 startują od 323 900 złotych. Tyle właśnie trzeba zapłacić za odmianę Earth ze słabszym silnikiem. Ta sama wersja wyposażeniowa w połączeniu z mocniejszym napędem kosztuje już od 343 900 złotych. Natomiast za topową odmianę GT Line zapłacimy 368 900 złotych.

Kia EV9 - ceny Earth GT-Line RWD (203 KM) 323 900 złotych brak AWD (384 KM) 343 900 złotych 368 900 złotych

Celem Koreańczyków jest walka o klientów z segmentu premium, dlatego konkurencję dla EV9 stanowić mają m.in. Volvo EX90, BMW iX, Audi Q8 e-tron czy Mercedes EQE SUV. Jak koreański SUV wypada na tle tej konkurencji? Cenowo całkiem nieźle.

Za Volvo EX90 przyjdzie nam zapłacić co najmniej 399 900 złotych. W przypadku SUV-a BMW ceny zaczynają się od 378 300 złotych. Cena bazowa Audi Q8 e-tron to 353 tys. złotych, a Mercedes EQE SUV to wydatek co najmniej 411 800 złotych.

O tym, czy klienci uznają, że Kia może należeć do segmentu premium przekonany się już wkrótce.