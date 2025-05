Korzystanie tylko z jednego pasa w takiej sytuacji powoduje do niepotrzebnego tworzenia zatorów

A przecież można temu w bardzo prosty sposób zaradzić. Wystarczy, aby kierowca zielonego samochodu ominął czerwone auto i ustawił się przed przejściem na sąsiednim pasie ruchu. To samo może uczynić kierujący niebieskim autem.

Przepisy ruchu drogowego nie określają, który pas ruchu należy zająć podczas skręcania na skrzyżowaniu. Nie musi to być wcale pas prawy, możemy zająć dowolny.

Zachęcam was gorąco, aby podczas skręcania na skrzyżowaniu ustawiać się właśnie w taki wachlarzyk i wykorzystywać całą szerokość jezdni. Takie postępowanie sprawi, że więcej pojazdów będzie mogło przejechać przez skrzyżowanie, a to jest przecież bardzo ważne.

Stojący za wami kierowca nie będzie musiał czekać na kolejny cykl światła zielonego. W ciągu godziny średnio mamy 40 cykli otwarcia i zamknięcia ruchu przez sygnalizację świetlną. Jeżeli w każdym cyklu przez skrzyżowanie przejadą 3 pojazdy więcej, to w ciągu godziny mamy już 120 samochodów. To jest bardzo dużo! W ciągu doby jest to kilkaset pojazdów.