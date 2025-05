Paragraf 23 niemieckiej ustawy o ruchu drogowym (StVO) wyraźnie stanowi, że kierowcy przed rozpoczęciem podróży muszą zadbać o to, by ich pojazd znajdował się w stanie zdatnym do jazdy. Obejmuje to również odpowiednią ilość paliwa w zbiorniku lub naładowanie akumulatora w przypadku pojazdów elektrycznych.

Jaki mandat za zatrzymanie auta na autostradzie w Niemczech?

Konsekwencje finansowe różnią się w zależności od miejsca, w którym doszło do unieruchomienia pojazdu. Jeśli zdarzy się to w terenie zabudowanym lub na drodze lokalnej, kierowca ma możliwość zepchnięcia auta na parking lub pobocze, aby nie stanowiło zagrożenia dla ruchu. Jednak w przypadku gdy pojazd pozostanie na jezdni, niemiecka policja uznaje to za zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, co skutkuje nałożeniem grzywny w wysokości 30 euro.

Sytuacja staje się znacznie mniej korzystna na drogach szybkiego ruchu i autostradach. Samo zatrzymanie pojazdu na niemieckiej autostradzie jest karane grzywną w wysokości 35 euro. Jeśli postój przekracza trzy minuty, jest to kwalifikowane jako parkowanie, za co przewidziana jest już kara w wysokości 70 euro oraz punkt karny.

W przypadku gdy policja stwierdzi, że unieruchomiony z braku paliwa pojazd stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu, kara wzrasta do 85 euro. Jeśli natomiast dojdzie do wypadku związanego z takim pojazdem, kierowca musi liczyć się z grzywną sięgającą 105 euro.

Co więcej, niemieckie firmy ubezpieczeniowe mogą w takich sytuacjach wystąpić o zwrot kosztów od ubezpieczonego, jeśli uznają, że kierowca działał z rażącym niedbalstwem lub umyślnie doprowadził do niebezpiecznej sytuacji.

Holowanie auta w Niemczech

Warto również wspomnieć o dodatkowych kosztach związanych z holowaniem pojazdu unieruchomionego na autostradzie. Usługi pomocy drogowej na niemieckich drogach szybkiego ruchu są zazwyczaj znacznie droższe niż standardowe holowanie z drogi krajowej lub lokalnej.

Kierowcy pojazdów elektrycznych znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, ponieważ rozwiązanie problemu rozładowanej baterii jest bardziej skomplikowane niż w przypadku braku paliwa w samochodzie spalinowym. O ile do tradycyjnego auta można dostarczyć kanister z benzyną lub olejem napędowym, o tyle uzupełnienie energii w pojeździe elektrycznym wymaga specjalistycznej pomocy drogowej wyposażonej w mobilne ładowarki lub holowania do najbliższej stacji ładowania.

Zatrzymanie na autostradzie z powodu braku paliwa w Polsce

Polski taryfikator mandatów nie przewiduje ukarania kierowcy za to, że w jego aucie skończyło się paliwo - niezależnie od tego, czy mówimy o drodze krajowej czy autostradzie. W tym drugim przypadku możliwy jest jednak mandat za zatrzymanie auta w miejscu do tego nieprzeznaczonym, który wynosi 300 zł. Warto też pamiętać, że holowanie na autostradzie jest zabronione, mogą to robić wyłącznie służby do tego uprawnione. Dlatego właśnie wjeżdżając na autostradę należy kontrolować nie tylko to, ile paliwa pozostało w baku, ale też to, w jakiej odległości od nas znajduje się kolejna stacja. Taką informację przy każdej stacji znajdziemy na odpowiedniej tablicy, gdzie podana jest odległość w kilometrach.

Kierowcy zapłacą również w weekendy. Polski kurort zmienia zasady Polsat News